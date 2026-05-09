Ampia e qualificata partecipazione al convegno Fedaiisf a Cosmofarma 2026

Si è svolto nel contesto di Cosmofarma 2026 il convegno organizzato dalla Federazione delle Associazioni italiane degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco (Fedaiisf) intitolato “L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA NEL SSN: ETICA E INNOVAZIONE” – L’arrivo dell’Al, delle terapie personalizzate, del parafarmaco, impongono a tutti una riflessione sul futuro della professione dell’informatore scientifico.

L’evento ha avuto luogo durante la manifestazione farmaceutica internazionale di Cosmofarma 2026 e ha visto la partecipazione di un pubblico ampio e qualificato composto da operatori del settore e informatori interessati ad approfondire i temi riguardanti sia l’attualità sia le prospettive future alla luce dell’introduzione dell’intelligenza artificiale nel mondo della farmaceutica in generale e dell’informazione scientifica in particolare..

Il dibattito si è focalizzato sulle profonde trasformazioni che l’intelligenza artificiale può portare nel mondo dell’informazione scientifica, quali il supporto che può dare all’ISF nella comunicazione certificata, gli eventuali nuovi modelli organizzativi e le conseguenze dei cambiamenti. In questo scenario complesso e in evoluzione si è sottolineato come l’IA può “affiancare” e non sostituire l’informatore scientifico.

I lavori sono stati aperti con l’intervento introduttivo del Presidente Federale Fedaiisf, Francesco Ferrari seguito dall’intervento istituzionale di Andrea Mandelli, Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

Significativi gli interventi della senatrice Elena Murelli, Segretario della Presidenza del Senato, Membro della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) nonché docente di informatica, e Heide De Togni, Head of Regulatory and Scientific Affairs di Schwabe Pharma Italia, responsabile servizio scientifico e socia AFI, Associazione Farmaceutici dell’Industria che hanno affrontato il tema IA dal punto di vista normativo, l’una, e operativo, l’altra.

Da remoto è intervenuto l’On Francesco Cannizzaro, che ha spiegato l’iter parlamentare del suo progetto di legge per l’istituzione dell’Ordine degli Informatori scientifici.

Molto apprezzato anche l’intervento del Segretario Federale Fedaiisf, Antonio Daniele, che ha affrontato l’argomento IA dal punto di vista tecnico applicato all’informazione scientifica.

Importante anche l’intervento del Dr. Luigi Bagnoli, presidente OMCeO di Bologna, nel quale ha sottolineato che non bisogna rinunciare al senso critico, l’IA è uno strumento al servizio dell’uomo non deve certo sostituirlo.