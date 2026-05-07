FIS approva il bilancio 2025. Ricavi +8,2%

Riceviamo e pubblichiamo

FIS APPROVA IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2025

LA PERFORMANCE FINANZIARIA ED OPERATIVA CONFERMA UN POSIZIONAMENTO DI LEADERSHIP NEL SEGMENTO CDMO “SMALL MOLECULE” PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA

RICAVI PARI A 879 MILIONI DI EURO (+8,2%); L’EBITDA ADJUSTED SALE A 181 MILIONI (+24%)

IN FORTE SVILUPPO IL BUSINESS CUSTOM CON UNA CRESCENTE DIVERSIFICAZIONE DEL PORTAFOGLIO PRODOTTI

RAFFORZATA LA SOLIDITÀ FINANZIARIA CON GENERAZIONE DI CASSA IN AUMENTO

Montecchio Maggiore (VI), 7 maggio 2026 – FIS, azienda leader in Europa e nel mondo nello sviluppo e nella produzione di principi attivi (APIs) “small molecule” per l’industria farmaceutica globale, chiude il 2025 con una crescita al di sopra del mercato e un significativo miglioramento della redditività operativa, confermando il proprio posizionamento competitivo nel mercato globale del Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) per l’industria farmaceutica, un settore strategico per il pharma.

Nel corso dell’esercizio 2025, il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 879 milioni di euro ($1.033 milioni), in aumento dell’8,2% rispetto al 2024. L’EBITDA adjusted ha raggiunto i 181 milioni di euro ($213 milioni) in crescita del 24% sull’anno precedete, confermando il miglioramento della qualità del business e della performance reddituale, anche grazie a una gestione efficace dei costi. L’EBITDA reported si è attestato a 146 milioni di euro, mentre l’EBIT ha raggiunto i 116 milioni di euro (+55%).

“I risultati dello scorso anno confermano la solidità del percorso intrapreso dal nostro Gruppo e la capacità di generare valore attraverso un lavoro di sviluppo continuo delle nostre capacità nel segmento CDMO – sottolinea Daniele Piergentili, Amministratore Delegato e Presidente di FIS. – L’incremento dei ricavi e il significativo miglioramento della redditività operativa riflettono lo sviluppo del business Custom, con un importante esmpansione della pipeline nel segmento Small Pharma e GLP1. Siamo pronti a cogliere le opportunità future di sviluppo grazie a continui investimenti in innovazione e capacità produttiva, oltre che nel capitale umano”.

FIS, indirettamente controllata da Bain Capital Private Equity, conta oltre 2300 dipendenti, di cui circa 270 dedicati all’attività di Ricerca e Sviluppo, e opera attraverso tre stabilimenti in Italia, uffici commerciali negli Stati Uniti e Giappone e una presenza operativa in Cina e in India, con un portafoglio clienti distribuito in circa 60 Paesi.

Nel 2025 il Gruppo ha proseguito lo sviluppo di tutti i segmenti di prodotto, con una dinamica particolarmente positiva nel business Custom (+14% sul 2024), che si conferma principale driver di espansione. Tale andamento è stato sostenuto da un ulteriore ampliamento del portafoglio di nuove molecole e da un’evoluzione del mix di prodotto, con una maggiore incidenza di progetti ad alta complessità e valore. Parallelamente, il segmento Established (prodotti con brevetti scaduti) ha proseguito la trasformazione del portafoglio, contribuendo al miglioramento della marginalità complessiva.

In questo contesto, FIS ha continuato a rafforzare le attività di Ricerca e Sviluppo, con ricavi da servizi R&D in aumento e un ulteriore ampliamento della pipeline di nuove molecole, a supporto del business Custom e del presidio delle aree terapeutiche a maggiore potenziale. L’integrazione tra sviluppo e produzione, insieme a competenze tecnologiche distintive, si confermano elementi chiave del modello CDMO del Gruppo.

La generazione di cassa operativa si è attestata a 207 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 124 milioni del 2024, consentendo al Gruppo di sostenere un importante piano di investimenti per 109 milioni di euro, finalizzato all’espansione della capacità produttiva e allo sviluppo tecnologico.

Al 31 dicembre 2025, l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 284 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio precedente. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA è migliorato significativamente a conferma del progressivo rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo.

In linea con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la flessibilità finanziaria, nel febbraio di quest’anno, successivamente alla chiusura dell’esercizio, FIS ha completato con successo un’emissione obbligazionaria senior secured da 770 milioni di euro.

Il Gruppo ha operato nel 2025 in un contesto di mercato caratterizzato da trend strutturali in generale complessi, tra cui la crescente domanda di API ad alta complessità, in un quadro macroeconomico che ha visto anche l’emergere di nuove tensioni commerciali e l’annuncio di misure tariffarie a livello internazionale. In questo scenario, FIS è riuscita a confermarsi partner strategico per le maggiori compagnie farmaceutiche al mondo e a crescere più velocemente del mercato di riferimento.

Guardando al 2026, FIS prevede di proseguire nel proprio percorso di crescita, continuando a focalizzarsi sullo sviluppo del business Custom, sull’ampliamento e diversificazione della pipeline e sull’esecuzione delle proprie priorità strategiche, in un contesto di mercato sempre più complesso, con ulteriori elementi di incertezza legati all’attuale instabilità geopolitica, che il Gruppo monitora costantemente.

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FIS

FIS, fondata nel 1957 a Montecchio Maggiore (VI) e controllata da Bain Capital Private Equity, è un’azienda leader in Europa e nel mondo nello sviluppo e nella produzione di principi attivi (APIs, Active Pharmaceutical Ingredients) per l’industria farmaceutica globale, rappresentando un punto di riferimento a livello internazionale nel settore del Contract Development and Manufacturing (CDMO). FIS opera attraverso tre stabilimenti in Italia (Montecchio Maggiore, Termoli e Lonigo), uffici commerciali negli Stati Uniti e Giappone e una presenza operativa in Cina e in India e conta oggi oltre 2.300 dipendenti, di cui circa 270 dedicati all’attività di Ricerca e Sviluppo. Da aprile 2024, FIS è guidata dall’Amministratore Delegato e Presidente Daniele Piergentili.