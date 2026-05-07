Evento Fedaiisf. Venerdì 8 maggio alle 15 a Cosmofarma a Bologna

Si svolge venerdì 8 maggio il convegno Fedaiisf dal titolo “L’informazione Scientifica nel SSN: Etica e Innovazione.

L’evento si svolge nell’ambito di Cosmofarma a Bologna e avrà inizio alle ore 15. Il Convegno è a libero accesso. Dalle ore 13,45 sarà aperto un punto ristoro offerto da Fedaiisf a tutti coloro che partecipano alla manifestazione.

Intelligenza artificiale, terapie personalizzate e parafarmaco stanno ridisegnando l’informazione scientifica in sanità, tra opportunità e rischi per la qualità dei contenuti e la sicurezza dei pazienti. Saranno questi i temi al centro del convegno nell’ambito di Cosmofarma Exhibition 2026.

L’appuntamento intende fare il punto sulla trasformazione della professione dell’informatore scientifico, anche alla luce dell’uso crescente – esplicito o meno – dell’AI e dei canali digitali. Un’evoluzione che, secondo gli organizzatori, richiede strumenti di governo e nuove garanzie.

Interverranno l’On Francesco Cannizzaro, autore di un progetto di legge per l’istituzione dell’Ordine degli Informatori scientifici, Heide De Togni, Head of Regulatory and Scientific Affairs di Schwabe Pharma Italia e socia AFI, la senatrice Elena Murelli, segretaria di Presidenza del Senato.

Al tavolo dei lavori, tra gli altri, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente di Federfarma Marco Cossolo, il presidente della Fnomceo Filippo Anelli e il presidente della Fofi Andrea Mandelli.

Informazioni logistiche:

Per Cosmofarma Exhibition 2026 gli ingressi pedonali dedicati sono:

Ingresso pedonale Nord (Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) – Consulta Google Maps

(Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) – Consulta Ingresso pedonale Ovest Costituzione (Piazza della Costituzione 5, 40128, Bologna) – Consulta Google Maps

Come raggiungere il quartiere fieristico:

Aereo L’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è collegato direttamente alla Stazione Ferroviaria di Bologna con il comodo servizio MARCONI EXPRESS. Per informazioni: www.marconiexpress.it

Auto Dalle autostrade A1 (Milano, Firenze, Roma) e A14 (Rimini, Ancona, Bari): uscire direttamente al casello “BOLOGNA FIERA” sull’Autostrada A14 per Ingresso Nord e Parcheggio Multipiano Michelino (Via Ondina Valla)

Dall’autostrada A13 (Ferrara, Padova, Venezia): uscita “BOLOGNA ARCOVEGGIO” poi tangenziale uscita 8 per Ingresso Nord e Parcheggio Multipiano Michelino (Via Ondina Valla)

Dal centro città : ingresso Ovest Costituzione e parcheggio Piazza Costituzione

Treno Dalla Stazione Ferroviaria (che dista 10 minuti dal Quartiere Fieristico) le linee 35 e 38 conducono all’Ingresso pedonale Ovest Costituzione (Fermata Fiera Palazzo Congressi). Per informazioni sugli orari: Linea 35 – Linea 38

Bus, taxi e servizi urbani Radio Taxi : Cotabo tel 051 372727 – Taxi C.A.T. Bologna tel 051 4590 Bus : La fermata dei bus si trova all’ingresso pedonale Ovest Costituzione, le linee 28 – 35 e 38 collegano il quartiere fieristico con il centro storico in 10 minuti (Fermata Fiera Palazzo Congressi). Per informazioni sugli orari: Linea 28 – Linea 35 – Linea 38

Parcheggi vicini alla fiera:

I parcheggi per i visitatori si trovano nelle immediate vicinanze degli ingressi della fiera:

Parcheggio Costituzione in corrispondenza dell’ingresso pedonale Ovest Costituzione

Parcheggio Multipiano Michelino in corrispondenza dell’ingresso pedonale Nord

Il costo giornaliero è di € 24,00. Per informazioni più dettagliate consultare il sito Bologna & Fiera Parking – Contatti: Tel. +39 051 6047681 Mail: infososta@bfparking.it

Indirizzi della Fiera

Nord (Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) Consulta Google Maps

(Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) Consulta Ovest Costituzione (Piazza della Costituzione 5, 40128, Bologna) Consulta Google Maps

Servizi disponibili in fiera

Info Point, snack bar, self-service, ristorante alla carta, giornali e tabacchi, pronto soccorso, farmacia e sportelli bancomat.

Prima dell’inizio dei lavori, Fedaiisf mette a disposizione dei partecipanti un punto ristoro

Programma Cosmofarma 2026