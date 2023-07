ANAC (anti corruzione) conferma la funzione calmieratrice dei prezzi di riferimento dei farmaci

ANAC – 4 luglio 2023

Pubblicati i dati aggiornati della recente Indagine conoscitiva sui prezzi di riferimento dei farmaci in ambito regionale.

Il documento rappresenta un aggiornamento dell’analisi statistica pubblicata sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il 21 marzo 2023 effettuato a seguito dell’integrazione di dati da parte di alcune Regioni come la Lombardia. L’integrazione dei dati ha consentito di delineare in maniera più accurata il mercato presidiato dai prezzi di riferimento (PRif) che si conferma essere rilevante: circa 1,4 miliardi di euro l’anno.

L’indagine è stata realizzata dall’Anac rilevando i prezzi praticati nel 2019, ossia l’ultimo anno pre-pandemia, rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati nel 2014. L’integrazione di dati ha consentito l’utilizzo di 1.879 prezzi riferiti a 106 farmaci per i quali è attualmente vigente il prezzo di riferimento.

Si conferma che anche se in 4 casi su 10 (il 39,0%) viene rilevato uno sforamento dei prezzi di riferimento, la quota di spesa relativa a tali casi rappresenta solo il 10,6% di quella complessiva. Il dato sul rispetto dei PRif presenta una certa variabilità a livello regionale: la frequenza di superamento della soglia oscilla da un acquisto su quattro (~25% per Sicilia e Piemonte) ad oltre un superamento ogni due acquisti (52,4% per il Molise).

D’altra parte un raffronto tra spesa effettiva e spesa teorica fa emergere come la prima si attesti nettamente al di sotto di quest’ultima: 1.167 milioni di euro effettivi contro 1.830 milioni di euro teorici. Il Gap di 663 milioni in meno corrisponde ad una percentuale pari a -36,2%.Il differenziale negativo si rileva in tutte le Regioni (benché con differenze territoriali significative), pertanto la spesa affrontata da ognuna di esse per il complesso dei farmaci sottoposti a PRif risulta inferiore a quella teorica (ossia calcolata usando al posto dei prezzi effettivi, quelli di riferimento).