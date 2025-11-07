Analisi e scenario del gruppo NMS – Il caso NerPharMa

Riceviamo e pubblichiamo

Analisi e scenario NerPharMa – novembre 2025

1. Il quadro generale

La crisi del gruppo NMS è ormai una fase di dismissione progressiva.

Il fondo PAG, attuale proprietario, sta riducendo la presenza industriale in Italia con 31 licenziamenti su 43 in BioNerviano e 73 su 123 in NMS, mentre per Accelera e NerPharMa è in corso un processo di valutazione o vendita.

2. NerPharMa e il nodo FDA

NerPharMa rappresenta oggi l’unico asset produttivo con doppia certificazione AIFA/FDA, ma anche quello più esposto.

L’ispezione virtuale del 5 dicembre 2025 sarà decisiva:

* un esito positivo permetterebbe la conclusione della trattativa (probabilmente con Benta BPI o un altro gruppo industriale);

* un esito negativo rischierebbe di interrompere la vendita, con riflessi diretti sulla stabilità produttiva e occupazionale.

3. Le criticità interne

Dalle ultime riunioni emerge che:

* la Quality Unit è sottodimensionata e frammentata;

* sono state utilizzate consulenze esterne non ancora qualificate ai fini GMP;

* molte apparecchiature hanno oltre vent’anni di vita operativa;

* e la dirigenza appare più concentrata sugli aspetti economici che su quelli tecnici.

4. Rischi e prospettive

Se la verifica FDA avrà esito positivo, è probabile un passaggio di proprietà con mantenimento della produzione e possibile riorganizzazione.

In caso contrario, l’azienda rischierebbe di essere coinvolta in una dismissione analoga a quella di altre società del gruppo, con conseguenze occupazionali significative.

5. Il ruolo delle rappresentanze

La RSA AllCa CUB chiede che:

1. l’azienda garantisca trasparenza sul piano CAPA e sulle azioni correttive in corso;

2. NerPharMa venga inclusa nel tavolo ministeriale del 12 dicembre presso il MIMIT;

3. si apra una discussione sugli investimenti strutturali e sulla valorizzazione delle professionalità interne.

L’obiettivo è salvaguardare un patrimonio industriale e umano che ha contribuito per decenni alla produzione di farmaci oncologici e innovativi nel cuore della Lombardia.

La qualità e la competenza dei lavoratori rappresentano ancora oggi la risorsa più preziosa per garantire il futuro del polo farmaceutico di Nerviano.

**Bruno Pepi**

RSA AllCa CUB – NerPharMa

Nota:

Si è aperto un nuovo fronte, di fatto con un’altra vertenza sindacale, ma il vero dubbio a questo punto riguarda il futuro dell’intero gruppo con il timore che la proprietà voglia smantellare tutto, produzione compresa. Si fa sempre più incerto il destino della ricerca oncologica sul sito nervianese di via Pasteur, che comprende Nerviano Medical Sciences, Accelera, NerPharma, e l’azienda di servizi BioNerviano. Lunedì 27 ottobre la direzione ha annunciato nuovi esuberi proprio per 31 dei 42 dipendenti di BioNerviano. La scelta è stata comunicata ai lavoratori riuniti in un’assemblea.

E’ un altro colpo durissimo che arriva mentre la procedura di licenziamento collettivo già aperta per Nms con 73 posti a rischio è ancora sul tavolo del ministero delle Imprese e del made in Italy. Grazie al coinvolgimento dell’agenzia governativa Invitalia si andranno a valutare quattro proposte si acquisizione che sono ancora top secret. Stupisce quindi che la proprietà, il fondo cinese Pag, nonostante la procedura avviata dal governo abbia deciso di licenziare anche nell’azienda di servizi, con un procedimento che era nell’aria ma che poteva attendere.

«A questo punto – commenta Luciano Pellizzaro sindacalista della Cgil – c’è il timore concreto che Pag voglia smantellare tutto il gruppo, non solo la ricerca di Nerviano Medical Sciences ma anche le parti produttive di Accelera e NerPharma». Per quest’ultima oltretutto si sta già cercando un acquirente. Il rischio per Nerviano di perdere il suo polo di ricerca oncologico è concreto (Fonte: Sempione News)

Si è concluso con un “nulla di fatto” il primo incontro sulla seconda vertenza sindacale in atto a Nms Group, in via Pasteur, ovvero quella riguardante i 31 licenziamenti su 43 dipendenti, previsti da una nuova procedura per i lavoratori di BioNerviano, l’azienda di servizi che opera a fianco del centro di ricerche oncologiche di Nerviano Medical Sciences, dove gli esuberi dichiarati sono, invece, 73 su 123. (fonte Sempione News)