Agenas diventa anche agenzia per la sanità digitale

Nuovo statuto Agenas, l’Ente diventa anche agenzia per la sanità digitale

Federfarma – 10 giugno 2023

L’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD). A stabilirlo è il nuovo statuto approvato dal Ministero della Salute, che è arrivato sul tavolo della Conferenza Stato Regioni.

Il nuovo regolamento, che disciplina le modalità di organizzazione dell’Agenzia, le attribuzioni degli organi, del Direttore generale e le modalità di funzionamento, ha previsto anche l’istituzione di un ufficio legale in staff al Direttore Generale.

In ambito digitale l’Agenas si sta occupando di censire i servizi di telemedicina in farmacia, per dare l’opportunità alle farmacie di essere inserite nei programmi nazionali e regionali.

Le farmacie che già erogano servizi di telemedicina, analisi o test diagnostici – o che sono disponibili ad attivarli – inviando i dati entro il 12 giugno potranno essere inserite nella rete nazionale di telemedicina del Servizio Sanitario Nazionale.

Di contro, le farmacie che non rispondono o non erogano, né intendono erogare, i servizi in questione saranno escluse dal progetto nazionale e potranno, in futuro, erogare eventualmente prestazioni di telemedicina a favore degli assistiti solo qualora la propria Regione decida di coinvolgerle in progetti specifici.