Anche a Merck Serono il bollino CNEL per la partecipazione dei lavoratori

Farmaceutica. Bollino CNEL a Merck Serono per la partecipazione dei lavoratori

17 giugno 2026 – Categorie e Enti CISL

La Commissione Nazionale Permanente per la Partecipazione dei Lavoratori, istituita presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), ha riconosciuto il valore delle esperienze partecipative sviluppate in Merck Serono S.p.A., conferendo all’azienda il “Bollino CNEL” con attestazione di “Buona Pratica” nell’ambito della partecipazione dei lavoratori.

Si tratta di un riconoscimento significativo che valorizza un modello di relazioni industriali fondato sul confronto costante tra Azienda e Organizzazioni Sindacali e su strumenti partecipativi consolidati nel tempo.

Il Bollino CNEL premia un percorso costruito attraverso il dialogo, l’ascolto reciproco e la responsabilità condivisa, che ha consentito di sviluppare soluzioni e iniziative orientate al coinvolgimento delle persone, al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e alla qualità dell’ambiente lavorativo.

Questo riconoscimento conferma come relazioni industriali mature e partecipative rappresentino un elemento strategico per accompagnare i processi di cambiamento, rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori e contribuire alla competitività e alla sostenibilità dell’impresa.

“Questo riconoscimento rappresenta la conferma del valore di un sistema di relazioni industriali costruito nel tempo, basato su responsabilità, trasparenza e capacità di individuare soluzioni condivise” dichiara Francesco Luchi, Direttore Risorse Umane di Merck Serono.

«Un approccio che ha contribuito a consolidare un contesto organizzativo attento alle persone e capace di sostenere in modo efficace l’evoluzione dell’impresa».

Per le organizzazioni sindacali Filctem – Femca e Uiltec:

«Questo riconoscimento rappresenta la conferma che la partecipazione non è un principio astratto, ma uno strumento concreto attraverso il quale le lavoratrici e i lavoratori possono contribuire ai processi decisionali dell’impresa, migliorando la qualità del lavoro e rafforzando la capacità dell’azienda di affrontare le sfide future.

I risultati ottenuti in Merck Serono sono il frutto diretto e virtuoso del modello avanzato di relazioni industriali storicamente previsto dal CCNL del settore chimico-farmaceutico, che da sempre indica la via del dialogo e della codeterminazione come leve di crescita».

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