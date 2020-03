ISF di Giugliano (NA) guarito. Dimesso dal Cotugno, è il primo guarito in Campania

Coronavirus, è stato dimesso l’informatore scientifico di Giugliano: è il primo guarito dal Covid19 in Campania

Oggi pomeriggio, intanto, sono stati eseguiti 31 tamponi, di cui 5 sono risultati positivi

il Meridiano News – 5 marzo 2020

È stato dimesso oggi il giovane paziente di Giugliano affetto da Coronavirus. L’informatore farmaceutico era ricoverato al Cotugno da sabato sera ma non è mai stato in gravi condizioni, ed anzi, l’uomo dopo sole 24 ore in reparto non aveva neanche più febbre.

Oggi il risultato del tampone a cui è stato sottoposto è risultato negativo ed è ritornato nella sua abitazione in via della Torre al Parco San Giuseppe dove, in questi giorni, la notizia della positività dell’informatore farmaceutico aveva destato tanta preoccupazione tanto che l’amministratore del parco con un intervento sui social aveva dovuto tranquillizzare tutti. Allo stato, quindi, a Giugliano non c’è nessuno affetto da Coronavirus.

L’amministratore del condominio aveva dichiarato:

è stato accertato UN SOLO caso di contagio su cui gli operatori sanitari sono prontamente intervenuti. L’uomo è attualmente ricoverato. La sua degenza procede bene e sarà dimesso solo quando i tamponi risulteranno negativi.

– i 2 condomini che hanno avuto, in qualche modo, contatto con la persona in questione non risultano contagiati e comunque sono stati messi in quarantena fiduciaria presso le loro abitazioni e sono in costante contattato con l’Asl.

Pertanto non c’è alcun rischio contagio!

-ai familiari del condomino positivo al test sono stati dati 15 giorni di osservazione, sono stati sottoposti – come da profilassi – 2 volte ai tamponi e per entrambe le volte sono risultati Negativi

-il CONDOMINIO è stato completamente SANIFICATO in ogni suo spazio interno ed esterno.

Ieri sera, in qualità di amministratore, mi sono recato presso la struttura con una squadra altamente specializzata, la quale è intervenuta disinfettando praticamente ogni angolo, così da garantire a tutti la possibilità di muoversi in uno spazio ancora più salubre.

LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO e la cosa migliore che si possa fare è vivere normalmente con qualche accortezza igienica in più.

Faccio, infine, presente che chiunque contribuisca a diffondere informazioni sbagliate, inutili allarmismi o a rendere la vita di quei condomini impossibile, potrà doverne rispondere innanzi organi giudiziali a ciò preposti.”

Oggi pomeriggio, intanto, sono stati eseguiti 31 tamponi, di cui 5 sono risultati positivi. Nella giornata di oggi, in totale sono stati esaminati 89 tamponi. Allo stato sono 50 i cittadini campani contagiati.