Intervento Fedaiisf a Radio Canale Italia. Intervista a Massimo Camatti

E’ intervenuto su Radio Canale Italia, Massimo Camatti dell’Esecutivo Federale Fedaiisf.

L’intervista è state effettuata per StoryTime in programmazione su Radio Canale Italia e sarà disponibile il giorno 01-06-2026 dalle ore 10:00 alle ore 24:00 in modo continuativo.

L’intervento potrà essere ascoltato attraverso il seguente canale:

https://canaleitalia.it/radio/

Si potrà ascoltare l’intervento collegandosi a questo link e cliccando sul banner Ascolta RadioStoryTime! Una volta aperto il banner, selezioni la regione di interesse e clicchi su Play!

Gli interventi sono in ordine alfabetico e con il tastino di destra