Anche Novartis Svizzera produrrà il vaccino Pfizer BioNTec

Novartis avvia una partnership con Pfizer-BioNTech per la produzione dei vaccini anti-Covid. Il colosso f armaceutico investirà in Italia circa 74 milioni di euro nella sperimentazione clinica, destinati ai 207 programmi di studio attualmente in corso e nei prossimi 4 anni 20 milioni di euro al sud per l’Hub di Torre Annunziata per il miglioramento della sostenibilità ambientale. Lo riferisce il gruppo in una nota

HuffPost -24 febbraio 2021

Sarà lo stabilimento svizzero Novartis di Stein, ad essere coinvolto in questo accordo. Lo stabilimento elvetico riceverà il principio attivo mRna grezzo da Biontech e procederà a infialamento nella sua struttura. Il prodotto finito sarà rispedito a Biontech, per poi essere distribuito in tutto il mondo. La produzione inizierà nel secondo trimestre, con le prime consegne stimate a partire dal terzo trimestre 2021”.

