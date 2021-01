ASL Benevento. Vaccinazione anti SARS CoV2 per informatori. Come esprimere l’adesione alla campagna vaccinale

[11-01-2021]

Direzione Generale – Avviso prot. 3250 del 11/01/2021

Dovendo procedere alla vaccinazione anti SARS CoV-2 degli informatori scientifici ricompresi nel gruppo a rischio punto 7 della fase 1 del Piano Regionale di vaccinazione anti SARS CoV-2, si avvisano gli informatori scientifici residenti nella provincia di Benevento di far pervenire la loro espressa volontà di adesione alla campagna vaccinale anti SARS CoV-2 alla ASL Benevento entro giovedì 14 gennaio c.a. Nella nota di adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:

1. Cognome e nome

2. Codice fiscale

3. Residenza

4. Tel. cellulare

5. Nominativo dell’ Azienda di appartenenza con copia eventuale tesserino di identificazione.

La nota di adesione andrà indirizzata: direzione.generale@pec.aslbenevento.it Leggi l’Avviso prot. 3250 del 11/01/2021

Nota: per ISF che non hanno pec, il Direttore Generale riferisce di poterla mandare anche su email normale Ecco la mail ( non pec) direzione.generale@aslbenevento1.it