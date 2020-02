ASL Toscana Centro. Modalità di registrazione ed accesso del personale delle Aziende che intendono svolgere attività di Informazione Scientifica

Comunicato Fedaiisf Toscana

Informiamo che abbiamo ricevuto dal dipartimento del Farmaco della Usl Toscana Centro le modalità di registrazione ed accesso del personale delle Aziende che intendono svolgere attività di Informazione Scientifica. L’attività di registrazione, così come l’utilizzo del tesserino di riconoscimento, è prevista per tutto il personale delle aziende (quindi anche area manager, msl, kam, ram, sam etc)

Riteniamo che l’Azienda ASL TOSCANA CENTRO abbia elaborato un documento molto snello nell’intento di adeguarsi alle raccomandazioni e linee guida su trasparenza e anticorruzione da un lato e di tutelare la professionalità ed il lavoro del personale delle Aziende interessate a svolgere l’attività di informazione scientifica nelle strutture della ASL dall’altro (visti anche i recenti trascorsi non positivi in Regione Emilia Romagna poi rientrati grazie all’intervento della nostra Associazione)

La documentazione che l’Azienda interessata deve produrre ed inviare è in allegato così come il regolamento.

Riportiamo qui i due passaggi fondamentali riguardo la nostra attività che ci interessano più da vicino (oltre ovviamente all’espletamento della registrazione da parte dell’azienda) e che raccomandiamo di osservare ovvero indossare il cartellino o badge di riconoscimento aziendale e non interferire con le visite agli operatori sanitari durante lo svolgimento dell’attività di visita (cosa peraltro già attuata per pacifico buon senso):

“RICONOSCIMENTO”

Ai fini del riconoscimento dei singoli informatori scientifici/specialisti di prodotto, gli stessi devono indossare il Tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Azienda di appartenenza, sia quando accedono e sostano in aree e locali aziendali, sia durante lo svolgimento dell’attività di informazione scientifica ”

“VISITE”

Le visite concordate con i destinatari dell’informazione avvengono in orario che non interferisca con lo svolgimento dell’attività di servizio e comunque secondo le disponibilità dei singoli specialisti, privilegiando incontri ai quali possano partecipare più professionisti della struttura, ai fini di estendere l’informazione.”

La documentazione è disponibile sul sito dell’ Azienda USL Toscana Centro, al link

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/15-come-fare-per/18647-informazione-scientifica-modalita-di-accesso-alle-strutture-aziendali (accedendo su Homepage da Come fare per / Tutti i servizi dalla A alla Z > pag 2> Informazione Scientifica – Modalità di accesso alle strutture aziendali )

>Allegato 1. Comunicazione Informatori.pdf

>Allegato 2. Elenco Informatori.xls

Siamo a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento o ulteriore informazione.

FedAiisf sez. Firenze & Prato

cell. segreteria: 3488818512