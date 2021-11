Assemblea AIISF Sardegna. Costituita la sezione interprovinciale Cagliari Sassari Nuoro Oristano

Dopo 10 anni dall’ultima occasione, sabato 13 Novembre 2021 si è tenuta presso il Centro Congressi L’Anfora di Tramatza (OR), una partecipata Assemblea di informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco sardi iscritti ad AIISF (gli attuali tesserati sono quasi trecento).

Poco prima si era regolarmente riunita l’assemblea costitutiva dei quattordici soci fondatori della nuova sezione interprovinciale AIISF di Cagliari-Sassari-Nuoro e Oristano, presieduta da Antonio Scano, i quali redigevano l’Atto Costitutivo e lo Statuto e proponevano ed eleggevano come Presidente della Nuova Sezione AIISF Andrea Deiana, il quale accettava l’incarico.

Al termine delle formalità di rito, la nuova Sezione interprovinciale, che sostituisce le tre precedenti Sezioni provinciali della Sardegna, è risultata così composta:

Presidente: Andrea Deiana

Vicepresidente: Rosario Costorella

Segretario: Paola Murtas

Tesoriere: Andrea Fois

Consiglieri: Alessandro Pinna Spada, Vanni Schirru e Antonio Tala noto Antonello.

All’apertura dell’incontro collegiale sono stati portati i saluti telefonici del Presidente Nazionale AIISF Angelo Barucchello, impossibilitato a partecipare a causa di problematiche logistiche, e del Presidente nazionale di FEDAIISF Antonio Mazzarella, il quale riuscito a collegarsi da remoto, ha informato i partecipanti dell’apertura di un prossimo tavolo nazionale sull’informazione scientifica al quale parteciperanno i direttivi di AIISF e FEDAIISF.

L’Assemblea è stata l’occasione per fare il punto della situazione sul lavoro svolto dalle sezioni AIISF della Sardegna in quasi due anni di attività, in primis l’ottenimento della vaccinazione ad aprile 2021 di tutti gli informatori scientifici sardi a seguito di numerosi e proficui incontri con i vertici politici e amministrativi isolani, tra i quali l’Assessore alla Sanità dr. Mario Nieddu e il Presidente della Giunta Regionale dr. Christian Solinas, ma anche l’azione di volontariato dei colleghi AIISF a supporto degli hub vaccinali della Sardegna, oltre ad avere effettuato azioni di beneficenza.

La riunione è proseguita ascoltando le istanze dei presenti, in particolare sulle problematiche di accesso in diverse strutture sanitarie della Sardegna a seguito della pandemia e sulla scarsa conoscenza della popolazione generale in merito all’importante finalità sociale degli informatori scientifici a tutela della salute pubblica.

Il nuovo Direttivo interprovinciale AIISF ha tracciato la linea programmatica del mandato triennale ponendosi, come obiettivo, il fattivo riconoscimento della figura professionale dell’informatore scientifico nell’ambito del sistema salute della Regione Sardegna. La riconvocazione del Tavolo Tecnico di Monitoraggio sull’informazione scientifica, istituito con delibera regionale 37/34 del 31 luglio 2009, sarà una delle priorità.

Un ringraziamento particolare va all’Avvocato Carmen Agnello, che grazie al suo ottimo lavoro di supporto operativo sulle procedure formali ha reso possibile l’istituzione di tante Associazioni AIISF, dotandole così di autonomia fiscale e decisionale.

Comunicato Sez. AIISF interprovinciale Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, federata Fedaiisf – 22 novembre 2021