The Lancet. Lettera aperta a sostegno dell’OMS

La brusca cessazione dei finanziamenti sanitari globali ha messo a rischio milioni di vite. Questo improvviso congelamento dei finanziamenti viola i principi e i valori bioetici di base, tra cui i diritti umani, l’universalità e l’equità come parte della costituzione e delle linee guida dell’OMS per la ricerca etica, e non ha piani di transizione adeguati alle cure e ai servizi clinici.

The Lancet – 13 giugno 2025

Lavorando con gli Stati membri, l’OMS ha guidato l’eradicazione del vaiolo e ha contribuito a drastiche riduzioni di altre importanti minacce alla salute pubblica. Il personale dell’OMS è stato in prima linea nei conflitti e nei disastri naturali, assicurando che gli aiuti salvavita raggiungano i bisognosi. L’OMS ha un ruolo cruciale nel rispondere a sfide sanitarie globali senza precedenti, ma sta attualmente incontrando notevoli sfide operative.

Un rapido sondaggio condotto dall’OMS ha riferito che l’80% degli uffici nazionali dell’OMS ha subito interruzioni in almeno un’area programmatica a causa della riduzione dell’assistenza ufficiale allo sviluppo. Le aree più gravemente colpite includono l’aiuto umanitario, la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, la sorveglianza della salute pubblica e la fornitura di servizi sanitari di base.

La malaria e le malattie tropicali trascurate; i programmi di vaccinazione; la cura della tubercolosi; la salute materna e infantile; la pianificazione familiare; la salute sul lavoro; le cure di emergenza, critiche e operative; e il rilevamento delle epidemie sono tutti minati. Nonostante questi ostacoli, l’OMS sta aiutando i paesi più gravemente colpiti a passare dalla dipendenza dagli aiuti a un finanziamento interno sostenibile.

La convinzione che ridurre i bilanci della sanità pubblica in questo modo possa portare a risparmi sui costi è immorale e fuorviante. Ci sono prove che le riduzioni a breve termine nei programmi sanitari critici portano a perdite economiche a lungo termine a causa dell’aumento del carico di malattia, della riduzione della produttività, dell’aumento dei costi di trattamento e del più ampio bilancio economico di focolai incontrollati. Un’analisi della Banca Mondiale ha rilevato che investire nella sola preparazione alle pandemie può produrre un rendimento fino all’88% all’anno attraverso danni economici evitati.

Le preoccupazioni per la salute pubblica richiedono risposte nazionali e internazionali coordinate. La pandemia di COVID-19 e le epidemie su larga scala di virus Ebola e mpox evidenziano che la sicurezza sanitaria è una responsabilità collettiva. Qualsiasi minaccia all’azione globale collettiva, investimenti sostenuti nella salute e forti rischi di leadership tecnica che consentano ai problemi sanitari locali di degenerare in crisi globali.

Come attuali direttori, estanti direttori e membri dei centri di collaborazione dell’OMS, sosteniamo pienamente l’OMS nell’esecuzione del mandato costituzionale e invitiamo tutti, inclusi gli Stati membri, i donatori, i partner e altre parti interessate, a continuare a investire nell’OMS per promuovere la salute e la sicurezza aiutando al contempo le popolazioni vulnerabili in tutto il mondo.

Interessi concorrenti

Tutti gli autori sono consulenti attuali dell’OMS e hanno ricevuto le spese di viaggio per partecipare alle riunioni organizzate dall’OMS. MM è condirettore dell’Osservatorio europeo dei sistemi sanitari, una partnership ospitata dall’OMS. Ivana Bozicevic, Stjepan Oreskovic, Rieke van der Graaf, Martin McKee, on behalf of the 479 WHO Collaborating Centres signatories

Materiale supplementare

PDF (361,37 KB)

Notizie correlate: Il Rapporto Oms/Itu: Investire 0,24$ per paziente all’anno in telemedicina salverà 2 mln di vite da malattie non trasmissibili in 10 anni.

OMS: dal 2000 la vaccinazione contro il morbillo ha salvato circa 17,1 milioni di vite

L’addio degli Stati Uniti all’Oms e le conseguenze globali: rischi e la partita Usa-Cina

Italia. SSN, il diritto alla salute