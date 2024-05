AstraZeneca ritira il vaccino contro il Covid-19 in tutto il mondo, citando l’eccedenza di vaccini più recenti

La società farmaceutica afferma che le nuove iniezioni hanno portato a un calo della domanda del vaccino AstraZeneca, che non viene più prodotto o fornito

The Guardian – 8 maggio 2024

AstraZeneca ha iniziato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19 a causa di un “eccedenza di vaccini aggiornati disponibili” che prendono di mira nuove varianti del virus.

L’annuncio segue la decisione della società farmaceutica di marzo di ritirare volontariamente la propria autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea, ovvero l’approvazione alla commercializzazione di un medicinale negli Stati membri.

Il 7 maggio l’Agenzia europea per i medicinali ha emesso un avviso secondo cui l’uso del vaccino non è più autorizzato.

In una dichiarazione, AstraZeneca ha affermato che la decisione è stata presa perché ora è disponibile una varietà di vaccini più recenti che sono stati adattati per colpire le varianti di Covid-19. Ciò aveva portato a un calo della domanda del vaccino AstraZeneca, che non viene più prodotto né fornito.

“Secondo stime indipendenti, solo nel primo anno di utilizzo sono state salvate oltre 6,5 milioni di vite umane e sono state fornite oltre 3 miliardi di dosi a livello globale”, si legge nella nota.

“I nostri sforzi sono stati riconosciuti dai governi di tutto il mondo e sono ampiamente considerati come una componente fondamentale per porre fine alla pandemia globale. Ora lavoreremo con le autorità di regolamentazione e i nostri partner per allinearci su un chiaro percorso da seguire per concludere questo capitolo e dare un contributo significativo alla pandemia di Covid-19”.

Altri paesi hanno già smesso di fornire il vaccino. Non è disponibile per l’uso in Australia da marzo 2023, sebbene il suo utilizzo fosse già stato gradualmente eliminato da giugno 2021 a causa dell’ampia disponibilità di vaccini più recenti.

AstraZeneca ha cambiato il nome del suo vaccino Covid in Vaxzevria nel 2021. Il vaccino è stato autorizzato per l’uso nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni, somministrato sotto forma di due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio, a circa tre mesi di distanza. È stato utilizzato anche da alcuni paesi come richiamo.

Vaxzevria è costituito da un altro virus della famiglia degli adenovirus modificato per contenere il gene per produrre una proteina del SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19. Il vaccino non contiene il virus stesso e non può causarlo.

Sebbene il vaccino sia risultato complessivamente sicuro ed efficace, comportava il rischio di un effetto collaterale raro ma grave, noto come trombosi con trombocitopenia o TTS. La rara sindrome si è verificata in circa due o tre persone su 100.000 vaccinate con il vaccino Vaxzevria.

La cattedratica di epidemiologia della Deakin University in Australia, la professoressa Catherine Bennett, ha affermato che il vaccino ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta mondiale contro il virus, in particolare nei primi giorni della pandemia quando i vaccini disponibili erano limitati.

“Ha salvato milioni di vite e questo non dovrebbe essere dimenticato”, ha detto.

“È stata una parte davvero importante della risposta globale iniziale. Tuttavia, ha preso di mira le varianti ancestrali iniziali. Ora siamo entrati in una catena di vaccini in cui abbiamo a disposizione prodotti che inseguono le varianti che stanno emergendo.

“C’è anche un cambiamento nel calcolo del rischio, dato che le popolazioni sono molto più protette e, anche se ovviamente il Covid causa ancora morti, siamo nel complesso meno vulnerabili alla malattia”.

L’ultimo avviso sul vaccino Covid-19 emesso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in aprile consigliava che le formulazioni dei vaccini Covid-19 dovrebbero colpire il lignaggio JN.1 del virus, che sta sostituendo le varianti del lignaggio XBB esistenti.

Nota:

L’azienda anglo-svedese a fine aprile 2024 aveva ammesso per la prima volta in documenti giudiziari nel corso di un procedimento legale a Londra che il suo vaccino anti Covid può causare trombosi come raro effetto collaterale. L’ammissione potrebbe aprire la strada a risarcimenti multimilionari, secondo i media britannici.

Su questo fronte, nei giorni scorsi un primo nucleo di 12 delle 51 famiglie che avevano citato in giudizio a Londra il colosso farmaceutico anglo-svedese nell’ambito di una class action potenzialmente milionaria relativa ai danni collaterali – talora mortali – imputati al vaccino anti Covid prodotto dall’azienda ha annunciato di aver rinunciato a portare avanti la richiesta di risarcimento danni dinanzi all’Alta Corte della capitale britannica. (fonte: estratto da il Sole 24 ORE)