Basilicata. Conclusa la vaccinazione degli informatori scientifici del farmaco

Coronavirus, conclusa la vaccinazione degli informatori scientifici del farmaco di Basilicata

sassilive – 14 marzo 2021

Conclusa la vaccinazione degli informatori scientifici del farmaco di Basilicata. Di seguito la nota integrale.

Si è conclusa domenica 14 marzo la vaccinazione degli informatori scientifici del farmaco di Basilicata. Grazie alla sensibilità delle massime autorità della regione (presidente Bardi, direttore della task force Esposito e sottosegretario Moles), si è provveduto a vaccinare circa 300 tra informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, Regional Area Manager, Country Area Manager, Regional Manager e Specialist di sala operatoria e di devices.

Risultato di grande interesse e sicuramente non scontato partito da una piccola regione, tenendo conto che non tutte le regioni italiane hanno fatto la stessa scelta.

Scelta che tutela non solo chi opera nel settore e che svolge la sua attività tra ambulatori, ospedali e farmacie, ma tutela anche i medici e gli utenti che frequentano dette strutture.

Ma l’attività della sezione lucana Fedaiisf non si ferma qui: continuano gli incontri con i direttori sanitari degli ospedali di Potenza e Matera per riaprire gli ingressi agli informatori.

E nelle scorse settimane una delegazione guidata dalla presidentessa Ostuni, composta dal presidente nazionale Fedaiisf Antonio Mazzarella e i colleghi De Carlo e Grossi, sono stati ricevuti al Ministero della Sanità dal dottor Gambale, componente del gabinetto del Ministero Speranza.

Tutto questo per rendere sempre più importante la figura di un professionista che opera in un delicato settore come quello della Sanità devastato dalla pandemia.