Bayer, Novo Nordisk, Pfizer. Previsioni azioni alla luce della nuova emergenza mondiale legata al vaiolo delle scimmie

Previsioni azioni farmaceutiche: Bayer, Novo Nordisk, Pfizer

Previsioni azioni farmaceutiche dedicate all’analisi fondamentale di Bayer, Novo Nordisk e Pfizer.

Aug 19, 2024

Previsioni azioni farmaceutiche alla luce della nuova emergenza mondiale legata al vaiolo delle scimmie. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha infatti ritenuto opportuno elevare l’emergenza a livello mondiale, dopo aver tenuto la guardia alta soltanto in Africa.

Va precisato che il vaiolo delle scimmie (mpox) ha una diffusione più complessa del Covid-19 e, inoltre, esiste già un vaccino che può contenere l’epidemia. Il brevetto sul vaccino mpox è della Bavarian Nordic, società danese completamente focalizzata sullo sviluppo e produzione di vaccini.

Dopo il successo della Novo Nordisk con il suo prodotto farmaceutico per dimagrire (semaglutide), la Danimarca si sta ponendo al vertice dell’industria farmaceutica mondiale con importanti ricadute sul Pil.

Ecco allora le previsioni sulle azioni farmaceutiche di Bayer, Novo Nordisk e Pfizer, società che restano in primo piano in un settore che non tramonta mai.

Previsioni azioni farmaceutiche: Bayer (BAYN)

Il prezzo attuale delle azioni Bayer è €29,3725, in aumento del +7,53% a un mese ed è in guadagno del +1,36% a 6 mesi, mentre da inizio anno il titolo è in ribasso del -13,77%.

è €29,3725, in aumento del +7,53% a un mese ed è in guadagno del +1,36% a 6 mesi, mentre da inizio anno il titolo è in ribasso del -13,77%. L’analisi tecnica del titolo Bayer indica una prima resistenza (n.d.r.: Livello al quale il prezzo di un’attività finanziaria in tendenza crescente interrompe il movimento al rialzo a causa di un forte aumento delle vendite) a €32,39 e una seconda resistenza a €34,25. Il primo supporto (n.d.r.: il Supporto è quel livello di prezzo in corrispondenza del quale vi è, di solito, un arresto dell’andamento al ribasso dei prezzi) è a €27,435, mentre il secondo supporto è a €25,315.

(50,72%) (n.d.r.: Il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente. Il Rating ESG permette agli investitori ed agli Stakeholders di valutare il percorso di crescita sostenibile e di lungo termine. Rating : La società dimostra una capacità medio/bassa di gestione dei fattori ESG). Notizie per gli azionisti Bayer. La società farmaceutica tedesca ha vinto le cause relative alle accuse di cancro causate dai suoi diserbanti a base di glifosato. Negli Stati Uniti la corte d’appello della Pennsylvania ha dato ragione all’unanimità a Monsanto, stabilendo che non ha violato la legge federale USA commercializzando il prodotto sospettato di essere cancerogeno (MF).

Previsioni del prezzo azioni Novo Nordisk (NOVO B)

Il prezzo attuale delle azioni Novo Nordisk è 911,5DKK (=€122,15, €1=DKK7,46) ) in rialzo del +0,71% a un mese e in crescita del +6,35% a 6 mesi, mentre da inizio anno il titolo si porta a +30,71%.

è 911,5DKK (=€122,15, €1=DKK7,46) ) in rialzo del +0,71% a un mese e in crescita del +6,35% a 6 mesi, mentre da inizio anno il titolo si porta a +30,71%. L’analisi tecnica del titolo Novo Nordisk indica una prima resistenza a 984,6DKK e una seconda resistenza a 1028DKK. Il primo supporto è a 873,7DKK, mentre il secondo supporto è a 819,7DKK.

(57,29%). Notizie per gli azionisti Novo Nordisk. La sussidiaria Novo Nordisk Pharmatech, sta pianificando l’investimento di 1,5 miliardi di DKK (200 milioni di euro) per la costruzione di un nuovo impianto a sud di Copenhagen dove la società intende produrre prodotti farmaceutici non specificati. Apertura prevista per il 2027 (Cerclefinance.com)

Previsioni del prezzo azioni Pfizer (PFE)