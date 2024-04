Brescia. Per gli iscritti AIISF corso di Primo Soccorso

ABIS-AIISF di Brescia ha organizzato per i propri associati il corso di Primo Soccorso per acquisire informazioni e competenze per salvare la vita di un adulto, un bambino o un neonato in arresto cardiaco.

Per il numero dei partecipanti, al quale si sono aggiunti familiari degli associati, ci sono state 2 date: 6 e 20 aprile.

Il corso è stato organizzato con POTA – Practice Oriented Toward Training in Anesthesia – a Bovezzo (BS), con l’obiettivo di fornire non solo le informazioni necessarie per comprendere ed eseguire la RCP (rianimazione cardiopolmonare), l’utilizzo dell’AED (defibrillatore esterno automatizzato) e la disostruzione delle vie aeree ma soprattutto ricevere l’addestramento necessario per mettere in pratica le competenze acquisite.

Il corso è stato strutturato con lezioni frontali, video e pratica, per intervenire velocemente e correttamente in presenza di arresto cardiaco ed infine esame finale scritto e pratico (esecuzione RCP e uso AED).

Ai partecipanti è stata rilasciata una certificazione AHA internazionale e un brevetto regionale emesso da AREU Lombardia entrambi validi per la durata di 2 anni.

L’intenzione dell’associazione è di programmare altri corsi per i colleghi che non hanno potuto partecipare.

Comunicato ABIS AIISF Brescia

