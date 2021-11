Johnson&Johnson si divide in due società quotate in Borsa

L’azienda farmaceutica ha annunciato l’intenzione di dividersi in due distinte realtà sul mercato delle quotazioni: una focalizzata sui prodotti al consumo, l’altra sui farmaci e dispositivi medici. La notizia ha prodotto un considerevole rialzo delle azioni nel trading pre-mercato.

SKY Tg24 – 12 novembre 2021

I l colosso americano Johnson&Johnson ha annunciato oggi l’intenzione di separare dal gruppo le attività Consumer Health, così da avere due differenti società quotate in borsa. Come spiegato Alex Gorsky, presidente e Ceo di J&J, il progetto per la New Consumer Health Company dovrebbe essere completato entro la fine del 2022. L’operazione dovrebbe essere riconosciuta come una “separazione esentasse” ai fini dell’imposta federale sul reddito degli Stati Uniti. Inoltre, ha affermato la società in una nota, si prevede che il dividendo complessivo per gli azionisti rimarrà almeno allo stesso livello dopo il completamento dell’operazione.

Lo spin-off tra cura della persona e farmaci

I marchi Aveeno e Neutrogena e Listerine faranno parte della divisione cura e consumo, l’altra divisione, più rischiosa ma in più rapida crescita, produrrà e venderà farmaci da prescrizione e dispositivi medici, incluso il suo vaccino Covid-19 . “A seguito di una revisione completa, il consiglio di amministrazione e il team di gestione ritengono che la separazione pianificata del business della salute dei consumatori sia il modo migliore per velocizzare gli sforzi per supportare i pazienti, consumatori e operatori sanitari, creare opportunità per una crescita redditizia , e, soprattutto, migliorare i risultati sanitari per le persone in tutto il mondo”, ha dichiarato il CEO uscente Alex Gorsky .