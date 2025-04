Buona Pasqua da Fedaiisf

Nella società mediatica bisogna seguire la deriva, allineando tutte le banalità senza dimenticarne alcuna. La competitività, il merito (anche se lo valutano degli incompetenti), il mercato: tutti valori che ci aiutano a sopravvivere. La Pasqua ci indica la speranza di superare le meschinità umane, di andare oltre.

Pasqua è il passaggio, nell’antico testamento era il passaggio di Mosè e del suo popolo nel mar Rosso, dalla schiavitù alla libertà, nel nuovo testamento è il passaggio di Cristo dalla terra al cielo: una rinascita alla vita, una risurrezione. Anche per i non credenti la Pasqua ha un forte significato simbolico. La risurrezione di Cristo è la nostra risurrezione! La speranza di Cristo è la nostra speranza!

Per noi informatori la speranza oggi è un progetto di legge dell’on. Cannizzaro sull’istituzione di un Ordine Professionale degli Informatori Scientifici, di un passaggio dalla soggezione alla valorizzazione di un ruolo. Anche se noi “anziani” manchiamo di entusiasmo perché abbiamo visto tanti tentativi di legge per l’istituzione dell’Ordine degli Informatori sparire nel “porto delle nebbie” del Parlamento. Saremo tentati di ripetere con San Tommaso: “non ci credo se non vedo”. Ma l’uomo vuol credere a tutto ciò che desidera, speriamo che questa volta, ancora una volta, il desiderio di tanti ISF non vada deluso. La speranza è l’ultima a morire.

Buona Pasqua!