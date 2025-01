Calabria. Salvato un bimbo di due anni grazie alle manovre di rianimazione. L’intervento di un ISF

I colleghi calabresi ci segnalano l’intervento di un informatore scientifico a Cirò Marina che ha contribuito con il pediatra Dr. Salvatore Senatore a salvare la vita ad un bimbo di due anni e tre mesi

I fatti

Testimoni raccontano che i genitori del bambino avevano portato il piccolo ad una visita dal pediatra. Il Dr. Salvatore Senatore dopo la visita constatava che il bambino era in arresto cardiorespiratorio. il pediatra ha chiamato il 118 e ha iniziato le manovre di rianimazione.

Per accelerare i tempi ha accettato il passaggio in auto da un informatore scientifico che era nel suo studio per andare incontro all’ambulanza.

All’altezza di Strongoli l’incontro con l’ambulanza che ha preso a bordo il bimbo che nel frattempo, grazie alle manovre di rianimazione, aveva ripreso a respirare normalmente ed è stato trasportato all’ospedale di Crotone.

L’episodio conferma quanto sia importante per i medici e per il personale sanitario, in genere, saper praticare le manovre di rianimazione e saper usare all’occorrenza il defibrillatore. Gli amministratori di Cirò Marina hanno espresso la volontà di installare defibrillatori nelle zone più frequentate.

I colleghi calabresi vogliono con questa nota ringraziare la professionalità e la sensibilità di un nostro “socio” per far sì che tutto sia andato bene!

“Queste sono notizie – concludono gli ISF calabresi – che ci rendono orgogliosi del nostro lavoro e ci permettono di evidenziare all’opinione pubblica la nostra utilità e presenza nei vari studi medici…”

