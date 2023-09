Novartis e Sandoz si separano

Gli azionisti approvano la proposta di scorporo del 100% di Sandoz, il business dei farmaci generici e biosimilari di Novartis.

Sep 15, 2023 – Novartis

Questa decisione fa seguito all’annuncio dell’agosto 2022 secondo cui Novartis intendeva separare l’attività Sandoz per creare una società indipendente mediante uno spin-off al 100%.

L’Assemblea approva inoltre la riduzione del capitale sociale in relazione alla Scissione

Gli azionisti di Novartis e i titolari di ADR Novartis (ndr.: dall’11 maggio 2000, le azioni Novartis sono disponibili anche sotto forma di American Depositary Receipts (ADR) negoziati alla Borsa di New York) riceveranno un’azione Sandoz ogni cinque azioni Novartis o un ADR Sandoz ogni cinque ADR Novartis attraverso la distribuzione di un dividendo in natura

Lo spin-off dovrebbe avvenire intorno al 4 ottobre 2023

Gli azionisti hanno inoltre approvato una riduzione ordinaria del capitale sociale di Novartis AG pari al capitale sociale di Sandoz. Ciò al fine di garantire la neutralità fiscale della scissione ai fini dell’imposta preventiva svizzera e ai fini dell’imposta sul reddito per gli azionisti domiciliati in Svizzera che detengono le azioni come patrimonio privato.

Novartis è fiduciosa che lo spin-off sia nel migliore interesse degli azionisti, creando un campione europeo e un leader globale nei farmaci generici e biosimilari, e una Novartis più focalizzata.

Si prevede che Sandoz venga quotata alla SIX Swiss Exchange, con un programma American Depositary Receipt (ADR) negli Stati Uniti. Gli ADR non saranno quotati su una borsa valori nazionale statunitense.