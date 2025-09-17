Campagna europea. I farmaci non sono caramelle: uso responsabile dei farmaci da banco

Farmaci non sono dolci: campagna europea che promuove l’uso responsabile di farmaci da banco

Leggi il foglietto illustrativo, segui le istruzioni e usa saggiamente i farmaci (da banco). Questo è il messaggio congiunto delle autorità europee per i medicinali coinvolte nella campagna. La campagna mira a sensibilizzare i cittadini europei sull’importanza di un uso corretto dei farmaci da banco (OTC).

La campagna si rivolge a tutti coloro che occasionalmente usano farmaci da banco come antidolorifici, spray nasali, antiacidi o sciroppo per la tosse.

Cosa sono i farmaci da banco?

I farmaci da banco (OTC: Over-the-counter) possono essere acquistati senza prescrizione medica in una farmacia, drogheria o supermercato. Questi farmaci sono destinati a disturbi di salute lievi come dolore, febbre o raffreddore. Tuttavia, nessuna medicina è priva di rischi. L’uso scorretto può portare a spiacevoli effetti collaterali o persino dipendenza. Ecco perché è importante, proprio come con qualsiasi medicinale, leggere attentamente il foglietto informativo per il paziente e seguire le istruzioni.

Cooperazione europea

Poiché l’uso di farmaci da banco attraversa i confini, i paesi europei hanno unito le forze in questa campagna che sottolinea i passaggi essenziali per un uso più sicuro di questi farmaci: leggere il foglietto illustrativo, aderire alla durata massima raccomandata di utilizzo e consultare un medico se i sintomi persistono.

“Le medicine non sono dolci” è la prima campagna congiunta lanciata dai capi delle agenzie di medicina ( HMA ).

Informazioni su HMA

I capi delle agenzie di medicina ( HMA ) sono una rete di autorità nazionali in Europa che sono coinvolte nella registrazione dei medicinali. HMA lavora a stretto contatto con l’Agenzia europea per i medicinali ( EMA ) e la Commissione europea per garantire la sicurezza, la qualità e l’efficacia dei medicinali.

Pubblicato da HMA (Heads of Medicines Agencies)

Nota:

La rete dei Capi delle Agenzie dei Medicinali ( HMA ) raggruppa tutte le autorità nazionali competenti per la regolamentazione dei farmaci ad uso umano e veterinario nello Spazio Economico Europeo. L’HMA coopera con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con la Commissione Europea nell’ambito del sistema regolatorio farmaceutico europeo e rappresenta un modello unico di cooperazione e condivisione del lavoro di attività di regolamentazione sia su base legale sia su base volontaria. L’ HMA è coordinata e supervisionata da un Management Group ed è supportata da diversi gruppi di lavoro che abbracciano aree specifiche di responsabilità, e da un Segretariato Permanente.

In Italia tra i più acquistati c’è l’ibuprofene che rappresenta il primo principio attivo per spesa (275,7 milioni di euro spesi), seguito dal diclofenac(181,3 milioni di euro).

Questi farmaci (Fans), rileva il Rapporto OsMed (dati riferiti al 2023) rientrano anche tra le prime venti categorie di automedicazione a maggior consumo, insieme ai simpaticomimetici e agli antinfiammatori non steroidei per uso topico.

I decongestionanti nasali a base di simpaticomimetici, i mucolitici e gli altri sedativi della tosse sono le categorie di prodotti che hanno fatto registrare gli aumenti più significativi sia per la spesa sia per i consumi.