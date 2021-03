Campania acquista il vaccino russo, Sputnik V

Campania, De Luca chiude il contratto per il vaccino Sputnik

Si attendono le autorizzazioni da parte dell’Ema e dell’Aifa

Ottopagine Campania – 26 marzo 2021

La Campania ha anticipato le mosse del governo italiano e ha stretto un accordo per il vaccino russo Sputnik. La Regione ha firmato un contratto con la Human Vaccine, società che rappresenta la “RDIF Corporate center limited liability company”, il fondo sovrano russo che si occupa della commercializzazione all’estero del vaccino russo sviluppato dal centro Gamaleya.

L’accordo emerge, come scrive Repubblica, da una determina della Soresa, la società regionale per la sanità. Nel provvedimento firmato dal direttore Mauro Ferrara si legge che, come ovvio nel caso del vaccino Sputnik: “l’efficacia del contratto resta sospensivamente condizionata al conseguimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori Ema/Aifa”. Le due agenzie devono ancora fornire il via libera al siero prodotto in Russia, con l’autorità europea dei medicinali che per ora ha avviato la “rolling review” di Sputnik. Anche per questo la Soresa, nella trattativa con la Human Vaccine per conto della Regione Campania, ha messo in campo una “intensa attività di confronto e di negoziazione rispetto all’offerta iniziale per ottenere condizioni vantaggiose per la fornitura del siero vaccinale”.

Soresa e la Regione Campania hanno deciso di muoversi in prima persona alla ricerca di nuove dosi del vaccino, anche se ancora non approvate.

La richiesta, arrivata a Soresa da Vincenzo De Luca di muoversi sul mercato dei vaccini è datata 17 febbraio, quando il governatore scrive alla società regionale per “acquisire, con la massima tempestività consentita dalla vigente normativa, la disponibilità di vaccini anti Covid, già autorizzati o in corso di autorizzazione presso l’Ema e l’Aifa e già in corso di somministrazione, in Italia ovvero in altri Paesi, europei o extraeuropei”.