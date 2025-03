Campania. Chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività degli ISF

Dalla Giunta Regionale della Campania: Ai Direttori Generali AA.SS.LL., AA.OO.UU.,AA.OO., IRCCS

E per il loro tramite Ai Medici afferenti alle strutture in indirizzo

Ai Medici di Medicina Generale

Ai Pediatri di libera scelta

E p.c.:

Agli Ordini Professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Oggetto: Chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività degli ISF

In riferimento alla normativa vigente (L.R. N°8 DEL 27/06/2011) in materia di informazione scientifica sul farmaco, si precisa alle SS.VV. che gli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) devono svolgere la loro attività presso i medici in modalità individuale.

Tuttavia, è consentita la presenza del capoarea o di altre figure professionali non direttamente coinvolte nell’informazione scientifica esclusivamente nei seguenti casi (Art.3 L.R. N°8 DEL 27/06/2011):

• nel primo anno di attività dell’ISF, ovvero per un periodo massimo di dodici mesi dall’inizio della sua attività, al fine di supportarne l’inserimento e la formazione;

• per funzioni diverse dall’informazione scientifica; in tal caso, la presenza deve essere chiaramente motivata e non interferire con l’attività di informazione svolta dall’ISF.

Si invitano, pertanto, i professionisti coinvolti a rispettare le richiamate disposizioni regionali, garantendo che l’informazione scientifica avvenga nel rispetto delle norme deontologiche e regolatorie vigenti. Ad ogni buon conto, si trasmette in allegato la normativa regionale di riferimento.

Firma: Dr. Ettore Rossi e Ugo Trama

Allegato: Chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività degli ISF.

Regione Campania.LEGGE_8_DEL_27-06-2011_INFORMAZIONE.FARMACO