Catania. Evento AIISF, federata Fedaiisf, l’11 ottobre a Pharmevolution

Avevamo già dato notizie della manifestazione Pharmevolution a Catania nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2024, ora completiamo la nota con la notizie della partecipazione della Sez. AIISF Catania all’evento. PharmEvolution è la fiera – evento di settore nata nel 2011 per creare un momento di incontro tra tutti gli attori della filiera del farmaco, un evento che coniuga formazione e informazione.

La partecipazione di AIISF Catania. Comunicato

Il Servizio di Informazione Scientifica del Farmaco è stato ufficialmente istituito con legge n°833 del 23 dicembre 1978, la quale istituì il Servizio Sanitario Nazionale ribadendo che questa funzione viene delegata alle industrie del farmaco per il tramite degli Informatori Scientifici del Farmaco, che dipendono e devono riferire alla Direzione Scientifica ed al Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza dell’Azienda Farmaceutica, in conformità a quanto disposto al comma 6 dell’art 122 del D Lgs 219/2006 che tra l’altro regolamenta i requisiti e l’attività degli Informatori Scientifici del Farmaco.

Gli Informatori Scientifici del Farmaco da sempre sono di supporto al medico ed all’operatore sanitario, fornendo indicazioni utili, trasmettendo aggiornamenti, suggerendo protocolli da attuare e proprio per tutte queste motivazioni, sono considerati parte integrante del sistema sanitario.

L’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco, che vanta quasi 60 anni di attività, propone un confronto tra i professionisti che operano nel comparto confermando il proprio ruolo di anello di congiunzione tra tutti gli attori che contribuiscono alla corretta dispensazione del farmaco.

Ringraziamo la Federfama per averci accolto, l’Ordine dei Farmacisti per aver concesso il patrocinio, Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute per l’interesse dimostrato, Agifar Catania per gli stimoli, Aiisf Nazionale e Fedaiisf, Aiisf Messina e Palermo per aver contribuito alla realizzazione.

Sez. AIISF Catania

Federata Fedaiisf

Programma – Venerdì 11 ottobre 2024:

16,30 Apertura lavori

Dott.ssa Grazia Rita Palma

Dott.ssa Francesca Boni

Modera: Dott.ssa Manuela Rasini

16,40 Evoluzione normativa: il ruolo delle associazioni di categoria

Dott. Riccardo Bevilacqua

Dott. Antonio Mazzarella

Dott.ssa Loreta Passafiume

Modera: Dott. Angelo Bagnara

17,10 L’informatore scientifico farmacista: competenza, deontologia, previdenza ed opportunità professionale

Prof. Giovanni Puglisi

Dott. Richard La Genga

Dott. Antonio Daniele

Modera: Dott.ssa Francesca Romana Piazza

17.40 Informazione scientifica: formazione e potenziali sviluppi apportati dalle nuove tecnologie

Prof. Rosario Pignatello

Dott. Andrea Deiana Coordinatore Laboratorio Centro Studi FEDAIISF

Dott. Marcello Scifo

Modera: Dott.ssa Stefania Gozzo

18.10 Il punto di vista del medico e della farmacia

Dott. Giuseppe Distefano

Dott. Gioacchino Nicolosi

Modera: Dott. Salvatore Messina

Segreteria organizzativa: Aiisf Catania www.aiisf.it email: fedaiisf.catania@gmail.com

Si ringrazia: