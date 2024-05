Cattedrale San Severo, parrocchia cardio-protetta con defibrillatore Rotary Club e AIISF

Donato dal Rotary Club San Severo, un defibrillatore alla cattedrale San Maria Assunta di San Severo, che diventa parrocchia cardio protetta.

L’Attacco – 25 maggio 2024

La cerimonia è avvenuta in mattinata. Il tutto, però, è iniziato su input di Claudio laffaldano e Attilio Celeste, in modo che gli Informatori Scientifici del Farmaco della Sezione Provinciale di Foggia (AIISF-FEDAIISF) hanno organizzato un corso di BLSD con lo scopo di sensibilizzare la comunità”

‘Battiti per la vita’ ha avuto luogo presso l’oratorio della parrocchia cattedrale Santa Maria Assunta di San Severo ed è stato realizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dell’Ordine dei Farmacisti, della Croce Rossa, dell’Inner Wheel, del Lions Club e del Rotary Club.

Al corso gratuito e per tutti, e hanno partecipato anche alcune classi del liceo “Pestalozzi”. II defibrillatore, per il tramite del presidente Dante Lemme, donato dal Rotary Club San Severo, è stato posto esternamente all’edificio e consegnato oggi, 25 maggio, con una cerimonia presieduta da monsignore Giuseppe Mengoli, vescovo di San Severo e dal parroco, don Giuseppe Ciavarella, facendo della cattedrale, per la prima volta, una parrocchia cardio protetta e simbolo della diocesi.

All’evento ha presenziato anche il presidente dell’AlISF-Fedaiisf, Cosimo Grossano che ha detto a l’Attacco: “In Italia, ogni anno, sono oltre 60.000 le persone vittime di arresto cardiaco ed e assodato che un tempestivo e adeguato intervento di primo soccorso aiuta a ridurre il tasso di mortalità del 30%.

Gli Informatori scientifici del farmaco della sezione provinciale di Foggia, hanno promosso l’organizzazione di un corso di BLSD con lo scopo di sensibilizzare la comunità. Corso che ha visto la partecipazione di cittadini e studenti sotto la guida la del dottor Francesco Lapolla. Infine, grazie al Rotary Club, il defibrillatore è stato donato alla cattedrale di San Severo”.

A l’Attacco, così ha concluso il presidente del Rotary: “Un importante punto di riferimento per le famiglie e gli abitanti del quartiere che consentirà di coniugare l’attenzione rivolta all’aspetto spirituale e alla cura del prossimo”.