Xenia Francesca Palazzo, campionessa paralimpica, figlia di un ISF. Quando la forza di volontà vince le avversità della vita

Storia di Xenia Francesca Palazzo: una vita appesa ad un filo

Xenia è una nuotatrice paralimpica che alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 ha conquistato quattro meravigliose medaglie: una d’oro, una d’argento e due di bronzo.

Dietro questi momenti di gloria e di grande successo, c’è un’infinita storia da raccontare di grandissime difficoltà, di sogni spezzati, di infortuni e di tante problematiche di salute, spesso purtroppo irrisolvibili.

Lei, con la sua voglia di vivere, di combattere e con tante speranze per superare infinite difficoltà, ha imparato a sfruttare al meglio le sue capacità residue, ponendosi degli obiettivi importanti e che sembravano a volte irraggiungibili.

La vita è una vera e propria battaglia, ma Xenia ha iniziato a combattere fin dal momento della nascita, perché ha avuto una vasta emorragia cerebrale causata da una CID (Coagulazione Intravasale Disseminata), incompatibile con la vita.

I medici non davano alcuna speranza…non c’era più nulla da fare, perché anche se fosse sopravvissuta sarebbe stata semplicemente un vegetale.

Per fortuna la reazione dei genitori è stata immediata: non era possibile accettare questa diagnosi catastrofica e abbandonare al suo destino quel corpicino, che sembrava chiedere aiuto, e, quindi, non si sono fermati, non si sono arresi, continuando la riabilitazione fra le mura domestiche, senza consultare più medici per lunghi dodici anni.

È stata in rianimazione per un mese lottando per sopravvivere e per tantissimi anni è stata una lotta continua, come un lungo e buio tunnel senza vie d’uscita.

I primi anni di vita, aggrappandosi a piccoli e lenti segnali di ripresa, sono passati tra percorsi di riabilitazione, massaggi, terapie in acqua, letture, lavori mirati sulla motricità, sull’equilibrio e poi successivamente sullo sviluppo del linguaggio con giornaliera logopedia, perché non riusciva ad imparare a parlare e ad associare la parola all’oggetto.

La sua vita aveva un unico obiettivo: “Lavorare e fare quello che gli altri non possono o non vogliono fare, perché le parole sono soltanto parole, ma i risultati sono i veri fatti.”

Nonostante i tanti anni di silenzi, senza successo, poi, improvvisamente, la tenacia e la fede sono stati ripagati. Ha cominciato a sbloccarsi e piano piano sono arrivati i primi grandi miglioramenti che hanno dato ancora più forza alla famiglia.

Con tanti sforzi, Xenia ha imparato non solo a stare seduta, ma anche a camminare, anche se con grande difficoltà e migliaia di cadute; ha imparato anche a deglutire e a mangiare non solo cibi liquidi, ma anche solidi.

Era una vittoria dopo l’altra… sembrava incredibile! Ancora più incredibile è che oggi è in grado di parlare e scrivere quattro lingue: italiano, russo, inglese e tedesco.

Sono stati anni duri che hanno temprato la sua anima, la sua voglia di andare avanti nonostante tutto, infatti, ha imparato a sue spese che è indispensabile la costanza nel lavoro se si vuole realizzare anche un minimo sogno, un piccolo obiettivo.

Xenia con la storia della sua vita vuole ricordare alle persone che i sogni si possono sempre e comunque raggiungere, anche se lei ha dovuto attendere ben ventitre anni e quattro mesi, lottando per raggiungere il suo sogno della medaglia paralimpica, da dedicare a chi l’ha sempre sostenuta e creduto in lei, anche quando tutto faceva credere esattamente il contrario.

Xenia dice: “La vita è come un libro, dove noi con la nostra voglia di vivere, di vincere le difficoltà e anche con le nostre debolezze e fallimenti, con le nostre cadute e risalite, scriviamo un capitolo alla volta, ma senza arrenderci mai! Tante volte la vita mi ha fatto inginocchiare, mettendomi davanti ad enormi difficoltà, che spesso sembravano insuperabili, ma la speranza non mi abbandonava mai e, quando tutto sembrava crollare, era il momento della risalita!