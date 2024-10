Chatbot e farmaci: I rischi dell’uso dell’IA per le informazioni mediche

L’uso di chatbot potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei pazienti a causa delle risposte incomplete o imprecise

di Filomena Fotia – Meteoweb 12 Ott 2024

Uno studio pubblicato sul “British Medical Journal Quality & Safety” ha evidenziato le lacune dei motori di ricerca e dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale nel fornire informazioni accurate sui farmaci.

Gli scienziati dell’Istituto di farmacologia e tossicologia sperimentale e clinica, Friedrich-Alexander-Universitat, in Germania, hanno valutato la leggibilità, la completezza e l’accuratezza delle risposte fornite da “Bing Copilot” riguardo i 50 farmaci più prescritti negli Stati Uniti nel 2020.

Sono state formulate 10 domande per ogni medicinale, riguardanti scopo, principio attivo, istruzioni d’uso, effetti collaterali e controindicazioni, generando 500 risposte complessive.

I risultati hanno mostrato che solo il 54% delle risposte erano in linea con il consenso scientifico, mentre solo il 26% corrispondeva ai dati di riferimento (NdR: … e il 39% contraddiceva il consenso scientifico, mentre non c’era alcun consenso scientifico stabilito per il restante 6%).

La leggibilità richiedeva un’istruzione universitaria, rendendo le informazioni spesso difficili da comprendere per i pazienti. Gli autori concludono che l’uso di chatbot potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei pazienti a causa delle risposte incomplete o imprecise.

Nonostante il potenziale della tecnologia, i pazienti sono invitati a consultare sempre i professionisti sanitari.

Journal Reference: Andrikyan, W., et al. (2024). Artificial intelligence-powered chatbots in search engines: a cross-sectional study on the quality and risks of drug information for patients. BMJ Quality & Safety. doi.org/10.1136/bmjqs-2024-017476

