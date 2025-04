Ci ha lasciato Angelo Passini, Vicepresidente nazionale AIISF e socio Onorario

Ci ha lasciati Angelo Passini, Vicepresidente nazionale di Aiisf. Un pilastro sia della nostra associazione che di Fedaiisf, da lui convintamente voluta e alla quale ha prestato molto del suo tempo.

Ci ha lasciati un uomo colto, leale, di una onestà specchiata, dotato di un umorismo che aiutava ad affrontare con serenità anche le situazioni più complicate.

Ci mancherai Angelo, sono onorata di averti conosciuto e di averti avuto come amico.

Francesca Boni

Presidente nazionale Aiisf

Ci è giunta in tarda mattinata la ferale notizie della morte di Angelo Passini. Purtroppo, anche se non era inaspettata, ci ha colpito e sprofondato in un grande dolore e commozione per la perdita di un amico, ancor prima di un collega.

Vogliamo ricordare il suo impegno associativo, soprattutto nei momenti più difficili di AIISF, e il suo contributo per la nascita ed il successo di Fedaiisf, il suo impegno nell’affrontare i momenti difficili della pandemia da Covid, il suo impegno alla Redazione Fedaiisf, tanto da meritare la gratitudine degli iscritti che all’unanimità gli hanno conferito la qualifica di socio onorario.

È stato per tanti anni presidente e animatore della sezione AIISF di Messina dopo l’indimenticabile Giuseppe Galluppi, un altro grande esempio di dedizione all’AIISF nazionale. Ma il suo impegno non si è fermato solo a AIISF prima e Fedaiisf poi dedicandosi nel tempo libero ad attività benefiche, basti ricordare il suo apporto a favore di AISLA sez. Messina (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), malati di Alzheimer, tornei benefici di calcio a 7, serate benefiche con commedia musicale, ecc.

A volte potevamo avere posizioni divergenti nell’affrontare i problemi che si presentavano, ma le finalità erano identiche e soprattutto non è mai venuto a mancare il rispetto reciproco.

Ci lascia un grande personaggio, generoso e sinceramente leale, sempre pronto a “smussare gli angoli”. Da oggi siamo un po’ più soli, non ti dimenticheremo. Magari ci rivedremo in un’altra vita, con la borsa in mano pronti ad andare a vedere qualche medico, serenamente, in pace. Ciao Angelo.

A nome di tutti gli informatori, giungano le più sentite e commosse condoglianze alla famiglia.

A.D.