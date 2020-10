Genova. Si va verso la chiusura degli ospedali. Villa Scassi e ASL 3 e ASL 4 già chiusi agli ISF

Nel nosocomio di Carignano saltano operazioni in day surgery e ricoveri brevi ma nessuno stop per patologie neoplastiche e urgenze. Servono letti per i pazienti da coronavirus e anche nel resto della regione le maglie si stringono.

La Repubblica Genova – 18 ottobre 2020

Il primo ospedale ad alzare bandiera bianca in questo inizio di seconda ondata è il Galliera: a partire da lunedì saltano gli interventi in day surgery e i ricoveri brevi di un giorno. A “salvarsi” sono soltanto i casi di patologie neoplastiche, le urgenze e quelle situazioni, fa sapere l’ospedale.

Anche Villa Scassi sta entrando nella fase 3. Obiettivo è trovare 74 posti letto, e per questo verranno riconvertiti gli spazi di “Medicina 2”. A differenza del Galliera, Villa Scassi però non ha dovuto annullare day surgery e ricoveri brevi perché il piano della Asl3 è quello di effettuare le attività “covid-free” all’ospedale Gallino, a Pontedecimo. Le maglie, comunque, si stanno stringendo sempre più: a Villa Scassi e in generale in Asl3 e Asl4 già erano vietate le visite dei parenti, ora sono rimasti fuori anche gli informatori scientifici.

Infine San Martino: il primo ospedale a entrare nella fase 3 aprendo i posti letto in quello che ormai viene definito il “Fagiolone” non è ancora nelle condizioni di dover rinunciare al day surgery. A San Martino tra l’altro ieri è stata montata la struttura fissa per il pre triage, dove le ambulanze portano pazienti sospetti Covid senza entrare nelle sale del pronto soccorso.

