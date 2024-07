Confconsumatori. Famiglia e sovraindebitamento: incontro online l’11 luglio

Riceviamo e pubblichiamo

Confconsumatori organizza, con il supporto di FEDuF, un webinar per riflettere sulle conseguenze socioeconomiche del fenomeno

È molto comune, per le famiglie italiane, contrarre debiti – come mutui e finanziamenti – per fare fronte alle proprie esigenze di vita. A volte, però, accade che il peso di questi debiti diventi insostenibile, al punto da spingere le persone in una condizione di sovraindebitamento in cui saldare le spese risulta impossibile.

Il prossimo giovedì 11 luglio, a partire dalle ore 17, si terrà il webinar intitolato “Famiglia e sovraindebitamento. I riflessi socioeconomici del fenomeno”. Durante l’incontro, organizzato da Confconsumatori con il coinvolgimento di FEduF, diversi esperti si confronteranno per discutere delle soluzioni a un problema che coinvolge un numero crescente di cittadini.

In particolare, la partecipazione dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia consentirà di ascoltare la testimonianza diretta di chi lavora ogni giorno sul territorio al fianco delle persone che stanno affrontando la crisi da sovraindebitamento.

Ciò che emergerà con chiarezza è che le strategie per superare questa condizione di difficoltà esistono, ma che l’educazione finanziaria rappresenta uno strumento fondamentale per fare prevenzione e tutelarsi. Verranno inoltre segnalate le opportunità e le strade offerte dal nuovo Codice della crisi per risolvere le situazioni già compromesse.

L’INCONTRO – Dopo i saluti del presidente di Confconsumatori, Marco Festelli, e della Consigliera Tesoriere Ordine Assistenti Sociali della Regione Sicilia Grazia Giannetto, seguirà l’introduzione di Luca Lauricella, docente in materia di sovraindebitamento presso la Camera di Commercio e l’Ordine dei Commercialisti di Pisa. Interverranno poi Carmen Agnello, responsabile nazionale settore Sociosanitario di Confconsumatori e Luca Fedele, direttore commerciale di Rimedia.

Si terrà infine l’approfondimento intitolato “La relazione tra la cura della persona e della famiglia e la cura dei denari”, con le relazioni di Valentina Panna, responsabile Comunicazione web e Progetti Terzo settore FEduF, e Adriana Ferruccio, rappresentante delegata dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Pinto, responsabile nazionale settore Prodotti bancari e assicurativi di Confconsumatori.

PER PARTECIPARE – È possibile partecipare all’incontro, gratuito e rivolto ai professionisti e alla cittadinanza, attraverso il link: https://us06web.zoom.us/ webinar/register/WN_ MEs5zhOdRjK4ZKaqdgCZvg

FORMAZIONE – Il webinar, che ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia e che ha richiesto il patrocinio morale del Consiglio Nazionale Forense, rappresenterà infatti un momento formativo significativo per le figure professionali impegnate attivamente nel contrasto al fenomeno del sovraindebitamento.