Lazio. Al via la vaccinazione degli ISF

In una videoconferenza la Regione Lazio ha comunicato che gli operatori che svolgono la propria attività presso le strutture, potranno recarsi da questa domenica 25 aprile, presso i punti vaccinali di Valmontone e Tor Vergata (La Vela) direttamente e senza alcuna prenotazione.

Si è arrivati a questa decisione in quanto si è considerato che gli operatori sanitari e di interesse sanitario non vaccinati non possono avere accesso alle strutture sanitarie. Ciò ha portato ad una apertura alle vaccinazione anche degli ISF che, pur non essendo operatori di interesse sanitario e quindi non obbligati, sono comunque “soggetti che operano in presenza in strutture sanitarie” (Ordinanza 6/2021). Già una quota di vaccini Jonson & Johnson è disponibili a Valmontone (RM) destinata agli ISF.

A quanto ci riferiscono le Sezioni AIISF del territorio circa 100 isf di FR/LT/RM si sono vaccinati a VALMONTONE.

La particolarità del vaccino Johnson & Johnson è “che consentirà a 72 ore dalla somministrazione di avere sul fascicolo sanitario il certificato vaccinale. Con il monodose si dimezzano i tempi somministrazione e di immunizzazione – ha dichiarato l’assessore D’Amato – Finora sono arrivate 18 mila dosi che saranno impegnate alla Vela e all’outlet del Valmontone.“