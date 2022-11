Confconsumatori. Webinar “Come rendere economicamente sostenibile il debito delle famiglie”

Webinar sulla sostenibilità del debito per le famiglie

Confconsumatori, in collaborazione con Feduf, ha organizzato per lunedì 21 novembre il Webinar “Come rendere economicamente sostenibile il debito delle famiglie”

Confconsumatori, in collaborazione con Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria), ha organizzato per lunedì 21 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, un Webinar dal titolo: Come rendere economicamente sostenibile il debito delle famiglie. La valutazione attenta del merito creditizio per evitare il sovraindebitamento. Si tratta di una rilevante iniziativa formativa, che l’associazione propone ormai con cadenza annuale, registrando crescenti partecipazione e apprezzamento.

Quest’anno l’evento nazionale, gratuito e aperto a tutti, si propone di fornire un quadro completo della sostenibilità del debito e della solvibilità delle famiglie italiane, con un’attenzione specifica alle azioni di tutela giuridica nelle situazioni di particolare indebitamento. Illustri relatori si occuperanno del tema del merito creditizio declinato dal punto di vista del consumatore.

PER AVVOCATI – La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento di tre crediti formativi, di cui uno in materia obbligatoria, rilasciati dall’Ordine degli Avvocati di Messina. Nella locandina sono specificate le modalità di iscrizione per i professionisti Avvocati. L’evento si svolgerà sulla piattaforma Zoom, al link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Dx8ygZpjSz2zlAFtewXYHg.

PER TUTTI – Chi non fosse interessato al riconoscimento dei crediti potrà seguire liberamente il webinar in diretta tramite la pagina Facebook di Confconsumatori: www.facebook.com/Confconsumatori.