AstraZeneca sta pensando di scorporare le sue attività in Cina

Ecco perché AstraZeneca sta pensando a uno spin off delle sue attività in Cina

Le crescenti tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti (e i suoi alleati) costringono chi fa affari con il Dragone a rivedere la propria strategia aziendale. AstraZeneca, per esempio, ha elaborato un piano per scorporare le sue attività in Cina e quotarle separatamente a Hong Kong o Shanghai. L’articolo del Financial Times

Start Magazine – 25 Giugno 2023

AstraZeneca ha elaborato un piano per scorporare le sue attività in Cina e quotarle separatamente a Hong Kong, al fine di proteggere l’azienda dalle crescenti tensioni geopolitiche.

L’azienda farmaceutica anglo-svedese ha iniziato a discutere l’idea con i banchieri diversi mesi fa ed è tra un numero crescente di multinazionali che stanno considerando questa opzione, secondo tre persone che hanno familiarità con le trattative.

Le stesse persone hanno avvertito che alla fine la separazione potrebbe non avvenire. Una delle persone ha detto che è possibile anche la quotazione dell’entità a Shanghai.

La discussione mostra la significativa ristrutturazione che le multinazionali potrebbero essere costrette a intraprendere nel momento in cui si adattano ai crescenti attriti tra la Cina e gli Stati Uniti e i suoi alleati.

Secondo i piani, AstraZeneca, la più grande società quotata del Regno Unito per valore di mercato (183 miliardi di sterline), dovrebbe scorporare le sue attività in Cina in un’entità legale separata, mantenendo però il controllo dell’azienda.

L’idea è “sul tavolo da qualche anno”, ha dichiarato un consulente di AstraZeneca, aggiungendo che fino a poco tempo fa era stata accantonata a causa della flessione globale dei titoli biotecnologici.

“Ogni multinazionale con una forte attività in Cina” sembra aver preso in considerazione una mossa simile, ha dichiarato un banchiere senior con sede in Asia. “Anche se si tratta solo di un’opzione per avere flessibilità in futuro, vale la pena pensarci”.

Una persona informata sui piani di AstraZeneca ha detto che la quotazione di un’unità separata a Hong Kong o Shanghai potrebbe isolare politicamente l’azienda da eventuali iniziative della Cina volte a reprimere le società straniere, rendendola più plausibilmente un’azienda nazionale cinese. Inoltre, offrirebbe una fonte di capitale separata.

La quotazione separata potrebbe anche aiutare gli investitori della società rimanente a rassicurarsi di avere una minore esposizione al rischio legato alla Cina.

Un consulente di aziende farmaceutiche ha aggiunto che il perseguimento di una quotazione nazionale potrebbe aiutare AstraZeneca a corteggiare il sostegno di Pechino per l’innovazione dei farmaci e a ottenere approvazioni più rapide per le terapie sviluppate in Cina.

Non sarebbe la prima volta che il gruppo farmaceutico cerca di ottenere un finanziamento separato per le sue attività in Cina. Nel 2017, AstraZeneca ha creato una joint venture di ricerca e sviluppo con un fondo cinese. La joint venture, Dizal Pharmaceutical, è stata quotata a Shanghai due anni fa.

AstraZeneca ha dichiarato di “non commentare voci o speculazioni su strategie future o M&A”.

La Cina è un mercato interessante per le aziende farmaceutiche grazie alla sua popolazione numerosa e in via di invecchiamento, che soffre sempre più di malattie causate dal fumo, dall’inquinamento e dalle diete occidentalizzate. Il governo cinese ha accelerato i processi di approvazione dei trattamenti innovativi, cercando di incoraggiare le case farmaceutiche ad espandersi oltre l’offerta dei loro trattamenti più vecchi o generici nel Paese.

Anche AstraZeneca ha dichiarato di essere interessata a concludere accordi con le biotecnologie cinesi. Dopo essere tornato da un tour nel Paese, l’amministratore delegato Pascal Soriot ha dichiarato in aprile che l’azienda non ha “alcun limite” all’acquisto di aziende cinesi. Il mese scorso ha firmato una partnership del valore massimo di 600 milioni di dollari con LaNova Medicines, con sede a Shanghai, per la licenza globale di un possibile farmaco contro il cancro.

Michel Demaré, presidente della società, ha dichiarato al Financial Times il mese scorso: “Quando si è un’azienda globale come AstraZeneca si deve sempre fare i conti con il rischio geopolitico e si deve cercare di gestirlo senza farsi coinvolgere troppo”.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)