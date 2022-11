Coordinamento Fedaiisf Calabria. Proposto al consigliere Comito, Presidente Commissione Regionale Sanità, l’istituzione di un albo professionale degli informatori scientifici

L’incontro alla Cittadella Regionale. La riunione si è conclusa quindi riproponendosi di riaggiornarsi per ridefinire i temi trattati

Corriere della Calabria – 24 novembre 2022

CATANZARO In data odierna, presso la Cittadella Regionale della Calabria, si è tenuto un incontro tra il Presidente della III Commissione Consiliare Sanità, attività sociali, culturali e formative, Michele Comito, e il Coordinamento Regionale FedAIISF rappresentato da Raffaele Esposito e Nicola Messina Denaro per la Sezione AIISF di Cosenza, Raffaele Procopio e Francesco Ferrari per la Sezione AIISF di KR/CZ/VVe Rocco Lofaro per la Sezione AIISF di Reggio Calabria.

Si è discusso delle problematiche relative all’attività di informazione scientifica nella Regione Calabria e, a maggior tutela della Salute Pubblica, delle possibili collaborazioni tra l’ente regionale e la categoria professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco.

Nel corso dell’incontro, Comito ha mostrato particolare sensibilità e interesse alle istanze presentate dai delegati di ogni Sezione provinciale, tra cui la proposta di istituire l’albo professionale degli informatori scientifici o di poter offrire le proprie competenze lì dove vi sia la necessità di confrontarsi su tematiche che attengano al mondo della farmaceutica in senso lato.

La riunione si è conclusa quindi riproponendosi di riaggiornarsi per ridefinire i temi trattati e porre all’attenzione dell’Istituzione, nuove possibili progettualità e aree di sviluppo.