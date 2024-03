AIISF Foggia. “Battiti per la vita”: informatori scientifici e medici insieme per la cultura dell’emergenza

Gli Informatori Scientifici del Farmaco della Sezione Provinciale di Foggia (AIISF-FEDAIISF) hanno voluto ribadire i loro impegno professionale al fianco dei Medici nella promozione della salute, organizzando un corso di BLSD (Basic Life Support o Defibrillation) con lo scopo di diffondere quanto più possibile la “CULTURA DELL’EMERGENZA”.

Gazzetta di San Severo – 5 marzo 2024

Tale evento denominato “BATTITI PER LA VITA” ha avuto luogo sabato 2 Marzo 2024 presso il Teatro dell’Oratorio della Parrocchia Cattedrale di San Severo ed è stato realizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi degli Odontoiatri (Provincia di FG), dell’Ordine dei Farmacisti (Provincia di FG), della Croce Rossa Italiana (Comitati di San Severo Torremaggiore), di Inner Wheel di (San Severo), del Lions Club (San Severo) e del Rotary Club (San Severo).

Il corso gratuito, aperto a tutta la Cittadinanza, si è svolto in una sala gremita in ogni ordine di posto ed ha visto anche la partecipazione di alcune classi del triennio del Liceo Statale “E. Pestalozzi” di San Severo.

Dopo i saluti iniziali di Sua Eccellenza Mons. GIUSEPPE MENGOLI Vescovo di San Severo, per l’intera mattinata il dr. FRANCESCO LAPOLLA, Dirigente Medico al P.S. dell’Ospedale Civile di Manfredonia nonché Istruttore BLSD per la DAN Training dal 2019, grazie alla sua competenza ed alle sue spiccate doti comunicative, ha catturato costantemente l’attenzione degli uditori cercando di trasferire loro più semplici ed utili consigli per un corretto approccio alla rianimazione cardio-polmonare.

A suggellare il fine sociale dell’evento è stato l’annuncio da parte del dr. DANTE LEMME, Presidente del Rotary Club (San Severo), della donazione di un defibrillatore corredato di teca che verrà alloggiato nello spazio più idoneo successivamente individuato nei pressi della Piazza della Cattedrale di San Severo.