Coronavirus: AstraZeneca riprende test su vaccino in Gran Bretagna

Il gigante farmaceutico ha spiegato di aver avuto l’autorizzazione a riprendere la sperimentazione da tutti gli enti regolatori britannici

RAI News – 12 settembre 2020

Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha ripreso la sperimentazione clinica nel Regno Unito del vaccino anti-Covid messo a punto dall’Università di Oxford. I test erano stati interrotti dopo che un volontario si era sentito male. Il gigante farmaceutico ha spiegato di aver avuto l’autorizzazione a riprendere la sperimentazione da tutti gli enti regolatori britannici.

L’indagine del Comitato indipendente si è conclusa e, dunque, seguendo le raccomandazioni degli esperti e della Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), l’ente regolatorio britannico che ha dato l’ok non rilevando problemi di sicurezza, i trial clinici ricominceranno in tutto il Paese.

Finora sono circa 18 mila i volontari che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino.

“Buone notizie. La sperimentazione del vaccino Oxford/Astra Zeneca contro Covid-19 riprende”. E’ il commento del virologo dell’Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, che in un post su Facebook ricostruisce cosa può aver portato alla ripresa, in tempi rapidi, del trial clinico sospeso il 6 settembre per un grave effetto collaterale in un partecipante allo studio.

Scrive Burioni: “ Da fonti giornalistiche si apprende che la sperimentazione clinica del vaccino anti COVID-19 sviluppato dall’università di Oxford, bloccata qualche giorno fa dopo che un partecipante allo studio aveva accusato un grave effetto collaterale (ne abbiamo parlato in Medical Facts), riparte.

Cosa potrebbe essere successo? Quando accade una cosa di questo genere – semplificando al massimo – si riunisce un comitato di valutazione indipendente che prende in considerazioni tutti i dati e decide se l’effetto collaterale può essere dovuto al vaccino oppure no.