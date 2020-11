Coronavirus, ecco le caratteristiche e i prezzi dei candidati vaccini

Ecco i dettagli dei potenziali vaccini contro il Covid-19 prodotti dalle case farmaceutiche di tutto il mondo: dall’efficacia al prezzo di ciascun campione

Ora che Pfizer Inc e BioNTech, così come Moderna Inc, hanno annunciato che il loro vaccino sperimentale ha superato i test dimostrando un’efficacia superiore al 90%, è il caso di rivedere tutti i dettagli non solo di questi due vaccini che hanno tanto entusiasmato i mercati, ma anche di tutti gli altri candidati i cui risultati (già promettenti) sono attesi nelle prossime settimane.

Pfizer & BioNTech

La casa farmaceutica statunitense Pfizer e l’azienda tedesca di biotecnologie BioNTechla scorsa settimana hanno affermato che il loro candidato vaccino ha dimostrato un’efficacia del 95% nelle analisi preliminari: si tratta di un farmaco che prevede una doppia somministrazione a distanza di 21 giorni l’una dall’altra.

Nonostante la sua elevata efficacia, però, il vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech presenta un grande svantaggio relativo al processo di conservazione. Per mantenere la sua efficacia, infatti, ogni campione deve essere mantenuto a una temperatura costante di -70° Celsius, ed è quindi chiaro che questo richiede delle attrezzature speciali per il trasporto e lo stoccaggio. Inoltre ciò rende molto difficile la distribuzione in alcuni Paesi.

Le due aziende hanno in programma di caricare delle piccole scatole, delle dimensioni di una valigia, su circa 20 camion al giorno e facendoli partire dai siti di Kalamazoo, Michigan e Puurs (Belgio). Questo metodo consentirebbe quindi il transito giornaliero di circa 7,6 milioni di dosi verso gli aeroporti vicini.

Pfizer e BioNTech hanno stretto accordi con diversi Paesi di tutto il mondo. L’Europaperò resta la prima per numero di dosi ordinate, con 300 milioni di dosi confermategià l’11 novembre. Il Giappone ha invece accettato di acquistarne 120 milioni, mentre gli Stati Uniti “solo” 100 milioni. Regno Unito, Canada, Australia e Cile hanno invece richiesto 10 milioni di dosi del vaccino.

Ecco quindi quali sono le caratteristiche del vaccino di Pfizer e BioNTech:

efficacia dimostrata del 95% ;

dimostrata del ; richiede una doppia somministrazione a distanza di 21 giorni l’una dall’altra;

a distanza di 21 giorni l’una dall’altra; lo svantaggio principale riguarda il metodo di conservazione : è richiesta una temperature costante di -70°C ;

: è richiesta una temperature costante di ; attualmente il prezzo stimato si aggira attorno ai 20 dollari.

Moderna

Lo scorso lunedi, l’azienda americana Moderna ha dichiarato che i test condotti sul suo candidato vaccino hanno dimostrato un’efficacia del 94,5%, molto vicina quindi al dato di Pfizer e BioNTech. Anche questo farmaco richiede una doppia somministrazione, a distanza però di quattro settimane l’una dall’altra.

Secondo le ultime dichiarazioni della casa farmaceutica americana, il vaccino può essere conservato in un normale frigorifero domestico o medico per un massimo di 30 giorni, e questo rappresenta quindi un enorme vantaggio rispetto al campione prodotto da Pfizer. Inoltre, se conservato a una temperature leggermente inferiore, pari a 4°C, il vaccino può addirittura mantenere la sua efficacia per 6 mesi.

Tuttavia, il vaccino sembra essere più costoso rispetto a quello di Pfizer, con un prezzoche oscilla tra i 32 e i 37 dollari rispetto ai 20 dollari dalla “rivale”.

Secondo le stime di Moderna, 20 milioni di dosi dovrebbero già essere pronte per la distribuzione negli Stati Uniti entro fine anno, ed è sulla buona strada per produrre tra 500 milioni e 1 miliardo di dosi da inviare in tutto il resto del mondo entro il 2021.

Inoltre, secondo i dati raccolti dai ricercatori del Global Health Innovation Centredella Duke University, Moderna si è già impegnata a fornire prontamente 100 milioni di dosi agli Stati Uniti. Il Canada ne ha invece prenotate 56 milioni, il Regno Unito 50 milioni e la Svizzera 4,5 milioni.

Ecco le caratteristiche del candidato vaccino prodotto da Moderna:

presenta un’ efficacia dimostrata del 94,5% ;

dimostrata del ; il farmaco prevede una doppia somministrazione a distanza di 4 settimane l’una dall’altra;

a distanza di 4 settimane l’una dall’altra; la conservazione non richiede attrezzature speciali, ma sono sufficienti normali frigoriferi domestici o medici;

domestici o medici; il prezzo stimato oscilla tra i 32 e i 37 dollari.

AstraZeneca e Oxford

Il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca sta producendo il suo candidato vaccino per combattere il Covid-19 in collaborazione con l’Università di Oxford. I risultati raccolti sugli esiti delle fasi finali di sperimentazione dovrebbero essere disponibili già entro la fine di quest’anno.

Già verso la fine dello scorso mese, AstraZeneca annunciava che alcune analisi condotte evidenziavano come il suo vaccino fosse in grado di generare una risposta immunitaria simile in giovani e anziani, e che anzi le reazioni avverse nei pazienti anziani erano anche più basse.

All’inizio di questo mese, invece, l’azienda ha affermato che il suo vaccino viene tenuto congelato in dei grandi contenitori. Inoltre ci si aspetta che i ricercatori aggiungano un ulteriore ingrediente alle loro fiale, in modo da consentire la conservazione delle dosi anche in dei normali frigoriferi. Reuters fa anche sapere che il farmaco è sempre più vicino all’approvazione regolamentare.

Anche AstraZeneca ha raggiunto importanti accordi con diversi Paesi del mondo, infatti gli Stati Uniti e l’India hanno già prenotato una fornitura di 50 milioni di dosiciascuna, l’Ue ha raggiunto un accordo per l’acquisto di 400 milioni di dosi, e lo stabilimento Covax ne ha invece ordinate 300 milioni.

Anche il candidato vaccino di AstraZeneca prevede una doppia somministrazione e il prezzo di ciascuna di queste è molto basso e si aggira attorno ai 3-4 dollari.

Medici senza Frontiere ha affermato che AstraZeneca non ha approfittato del vaccino che sta sviluppando, in collaborazione con l’Università di Oxford, durante la pandemia, e che la casa farmaceutica aumenterà lievemente i prezzi solamente intorno a luglio del prossimo anno.

Ecco le caratteristiche del vaccino prodotto da Astrazeneca:

il farmaco richiede una doppia somministrazione ;

; si stima che potrà essere conservato in un normale frigorifero ;

; il prezzo va dai 3 ai 4 dollari.

Johnson & Johnson

Per il momento il vaccino prodotto da Johnson & Johnson è l’unico monodose ed utilizza una tecnologia avanzata basata sullo sviluppo e la produzione di vettori adenovirali (detti anche portatori di geni).

All’inizio di settembre l’azienda ha iniziato uno studio clinico che prevede una singola somministrazione del vaccino, ma in seguito ha anche firmato un accordo con il Regno Unito per portare avanti un’analisi separata che prevede invece una doppia somministrazione del campione.

Secondo alcune fonti, la Johnson & Johnson sta portando avanti questo doppio studioperché, qualora l’analisi che prevede una sola somministrazione della dose dovesse dare esiti positivi, la stessa casa farmaceutica otterrebbe un enorme vantaggio rispetto alle “rivali”, semplificando la distribuzione di milioni e milioni di dosi.

Anche il farmaco prodotto dalla J&J richiede una refrigerazione di base e si pensa che ogni dose possa arrivare a costare circa 10 dollari.

L’Unione Europea ha ordinato 200 milioni di dosi di questo canidato vaccino, mentre gli Stati Uniti ne ha richiesti 100 milioni, il Canada 38 milioni e il Regno Unito 30 milioni.

Ecco infine le caratteristiche del vaccino prodotto da Johnson & Johnson:

è un vaccino monodose , ma l’azienda sta portando avanti anche uno studio che prevede una doppia somministrazione ;

, ma l’azienda sta portando avanti anche uno studio che prevede una ; per la conservazione è richiesto solo un normale frigorifero ;

; il prezzo stimato è di 10 dollari.

Nel testo sotto i trial più significativi sui vaccini anti Covid 19, per ciascuna fase di sperimentazione in atto.

Trial in fase I/II

BBV152 (numero identificativo: NCT04471519)

Lo studio Whole-Virion Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine (BBV152) for COVID-19 in Healthy Volunteers (BBV152) ha l’obiettivo di valutare la sicurezza, la reattogenicità, la tollerabilità e l’immunogenicità di tre gruppi di vaccini sperimentali e un gruppo placebo in volontari sani che ricevono due dosi intramuscolari di formulazioni di vaccino BBV152. L’obiettivo finale è la selezione di due formulazioni di vaccini che siano sicuri, ben tollerati e immunogenici, che saranno ulteriormente valutati nello studio di fase 2. E’ previsto l’arruolamento di 375 soggetti nella fase 1 e di 750 nella fase 2.

Sponsor: Bharat Biotech International Limited

Collaborator: Indian Council of Medical Research

CVnCoV Vaccine (numero identificativo: NCT04449276)

Il 18 giugno è iniziato il nuovo studio A Phase 1, Partially Blind, Placebo-controlled, Dose-escalation, First-in-human, Clinical Trial to Evaluate the Safety, Reactogenicity and Immunogenicity After 1 and 2 Doses of the Investigational SARS-CoV-2 mRNA Vaccine CVnCoV Administered Intramuscularly in Healthy Adults. Questo studio si propone di valutare il profilo di sicurezza e reattogenicità dopo 1 e 2 somministrazioni (al ​​giorno 1 e al giorno 29) di CVnCoV a dosi crescenti. Nella parte iniziale dell’incremento della dose, i partecipanti verranno arruolati in gruppi sentinella in modo aperto, mentre nella seconda, i partecipanti saranno arruolati in gruppi controllati con placebo in cieco. Lo studio prevede di arruolare 168 soggetti adulti di età compresa tra 18 e 60 anni.

Sponsor: CureVac AG

Collaborator: Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)



INO-4800 (numero identificativo: NCT04447781)

Lo studio di fase 1/2 Safety, Tolerability and Immunogenicity of INO-4800 for COVID-19 in Healthy Volunteers ha come obiettivo quello di valutare la sicurezza, la tollerabilità e il profilo immunologico di INO-4800 somministrato mediante iniezione intradermica (ID) seguita da elettroporazione (EP) utilizzando il dispositivo CELLECTRA® 2000 in adulti sani di età compresa tra 19 e 64 anni in Corea. E’ previsto l’arruolamento di 160 soggetti che riceveranno INO-4800 1mg / dose + EP utilizzando CELLECTRA® 2000 (dosaggio al giorno 0 e alla 4a settimana).

Sponsor: International Vaccine Institute

Collaborators: Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Inovio Pharmaceuticals



LNP-nCoVsaRNA (numero identifcativo: ISRCTN17072692)

Lo studio in fase 1 Clinical trial to assess the safety of a coronavirus vaccine in healthy men and women ha lo scopo di valutare la sicurezza del vaccino e i suoi effetti sul sistema immunitario.

Quando viene iniettato nel muscolo, il vaccino innesca le cellule a produrre copie della proteina spike e queste stimolano il corpo a produrre anticorpi.

Sono coinvolti adulti sani di età compresa tra 18 e 45 anni (per l’incremento della dose e la valutazione) e di età compresa tra 18 e 75 anni (per la valutazione della sicurezza).

Per l’aumento della dose, i partecipanti ricevono 0,1 µg di vaccino e sono invitati a registrare le informazioni su eventuali reazioni locali e sistemiche in un diario online la sera e successivamente ogni giorno per 6 giorni. Dopo 48 ore il team chiamerà il primo partecipante e controllerà il diario. Se non ci sono problemi di sicurezza dopo 48 ore, la dose del vaccino verrà gradualmente incrementata in pazienti successivi fino alla dose più alta (1,0 µg). I partecipanti saranno seguiti per 52 settimane in totale. Per la valutazione randomizzata della dose, i partecipanti vengono assegnati in modo casuale alle tre diverse dosi e vengono seguiti per un totale di 52 settimane. Per la valutazione della sicurezza estesa non randomizzata, i partecipanti ricevono la dose più alta (1,0 µg).

Sponsor information: Imperial College London



LV-SMENP-DC (numero identificativo: NCT04276896)

Lo studio Immunity and Safety of Covid-19 Synthetic Minigene Vaccine ha come obiettivo l’iniezione e infusione di LV-SMENP DC per verificarne la sicurezza e l’efficacia.

Il vaccino LV-SMENP-DC viene preparato ingegnerizzando le cellule dendritiche con il vettore lentivirale che esprime i domini conservati delle proteine ​​strutturali SARS-CoV-2 e la proteasi utilizzando i minigeni SMENP. I linfociti T citotossici saranno attivati ​​da LV-DC che presentano antigeni specifici per Covid-19. Il soggetto riceve rispettivamente un totale di 5×10 ^ 6 cellule di vaccino LV-DC e 1×10 ^ 8 linfociti T citotossici specifici per l’antigene tramite iniezione sottocutanea e infusione endovenosa. I pazienti vengono seguiti settimanalmente per un mese dopo l’infusione, mensilmente per 3 mesi e poi ogni 3 mesi fino al termine dello studio.

Sponsor: Shenzhen Geno-Immune Medical Institute

Collaborators: Shenzhen Third People’s Hospital, Shenzhen Second People’s Hospital



Novel Corona Virus-2019-nCov Vaccine (numero identificativo: CTRI/2020/07/026352)

Lo studio in fase 1/2 Novel Corona Virus-2019-nCov vaccine by intradermal route in healthy subjects ha lo scopo di valutare l’immunogenicità del Novel Corona Virus-2019-nCov Vaccine per via intradermica in soggetti sani rispetto al placebo.

E’ previsto l’arruolamento di soggetti sani di sesso maschile e femminile non in gravidanza, non in allattamento di età compresa tra 18 e 55 anni di peso corporeo> 50 kg per i maschi e> 45 kg per le femmine e BMI compreso tra 18,5 e 29,9 kg / m2. I soggetti maschi e femmine in età fertile devono praticare una contraccezione altamente efficace durante lo studio ed essere disposti e in grado di continuare la contraccezione per 90 giorni dopo somministrazione dell’ultimo vaccino in studio. E’ prevista la somministrazione di vaccino nCov alla dose di -0,1 ml 1 sola volta al giorno 0 e al giorno 28 e giorno 56.

Sponsor: Cadila Healthcare





SARS-CoV-2 Inactivated Vaccine (numero identificativo: NCT04352608)

Lo studio di fase I Safety and Immunogenicity Study of Inactivated Vaccine for Prophylaxis of SARS CoV-2 Infection (COVID-19 è randomizzato, in doppio cieco, monocentrico, controllato con placebo in adulti di età compresa tra 18 e 59 anni. Lo scopo di questo studio è valutare l’immunogenicità e la sicurezza del vaccino sperimentale SARS-CoV-2 inattivato. E’ previsto l’arruolamento di 744 soggetti, di cui 144 nella fase I e 600 nella fase II. Il partecipante verrà assegnato a ricevere due dosi di vaccino sperimentale o placebo secondo la schedula vaccinale 0,14 o 0,28.

Sponsor: Sinovac Research and Development Co., Ltd.

Information provided by (Responsible Party): Sinovac Biotech Co., Ltd ( Sinovac Research and Development Co., Ltd. )

Fonte ARS Toscana