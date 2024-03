Corso di BLS-D Sezione AIISF Salerno

Venerdì scorso si è tenuto il primo corso BLS-D organizzato dalla nostra sezione AIISF di Salerno e Provincia, federata Fedaiisf.

Il corso ha permesso l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso di un adulto o bambino in arresto cardiaco,mediante rianimazione cardiopolmonare ed uso del defibrillatore semiautomatico.

Abbiamo appreso anche le manovre per riconoscere e gestire l’ostruzione grave delle vie aeree sia su adulti che bambini. Ai partecipanti verranno rilasciate le due certificazioni.

L’evento è stato anche momento di piacevole aggregazione ludica che forse ha permesso di conoscerci più come persone che come “borse/zainetti vaganti tra ambulatori ed ospedali”.

Nel corso dell’anno programmeremo un secondo appuntamento per gli Associati che non ha potuto partecipare, valuteremo nell’occasione di poterlo estenderlo ai familiari degli Associati.

Un caro saluto ed arrivederci a Bologna al Congresso Federale

Comunicato Aiisf Sezione di Salerno

Federata Fedaiisf