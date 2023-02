L’OMS aggiorna l’elenco dei farmaci critici per le emergenze radiologiche e nucleari

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO)) ha aggiornato oggi il suo elenco di medicinali che dovrebbero essere immagazzinati per le emergenze radiologiche e nucleari, insieme a consigli politici per la loro gestione appropriata. Queste scorte includono medicinali che prevengono o riducono l’esposizione alle radiazioni o curano le lesioni una volta che si è verificata l’esposizione.

“Nelle emergenze da radiazioni, le persone possono essere esposte a radiazioni a dosi che vanno da trascurabili a pericolose per la vita. I governi devono rendere disponibili i trattamenti per chi ne ha bisogno, in tempi rapidi”, ha affermato la dott.ssa Maria Neira, vicedirettore generale dell’OMS, Divisione popolazioni più sane. “È essenziale che i governi siano preparati a proteggere la salute delle popolazioni e a rispondere immediatamente alle emergenze. Ciò include la disponibilità di scorte pronte di medicinali salvavita che ridurranno i rischi e cureranno le lesioni causate dalle radiazioni”.

Principali punti salienti

Questa pubblicazione sostituisce il rapporto dell’OMS del 2007 sullo sviluppo di scorte nazionali per le emergenze da radiazioni. Include informazioni aggiornate sul formulario delle scorte sulla base degli sviluppi della medicina di emergenza da radiazioni nell’ultimo decennio.

Fornisce consulenza politica per l’acquisizione di farmaci che possono prevenire o ridurre l’assorbimento dei radionuclidi o aumentare l’eliminazione dei radionuclidi dal corpo umano.

Esamina i principali elementi necessari per lo sviluppo, il mantenimento e la gestione delle scorte nazionali di forniture mediche specifiche che saranno necessarie per le emergenze radiologiche e nucleari.

Il rapporto esamina il ruolo delle autorità sanitarie nazionali nello sviluppo delle scorte, nonché il ruolo dell’OMS. In qualità di organizzazione internazionale leader nella sanità pubblica con l’autorità e la responsabilità di assistere nelle emergenze sanitarie, l’OMS fornisce consulenza e guida ai paesi sulla preparazione e la risposta della sanità pubblica alle emergenze da radiazioni, compreso lo sviluppo di scorte. Nelle emergenze sanitarie l’OMS può aiutare a procurarsi o condividere forniture mediche tra i paesi.

Questo rapporto include una breve rassegna di tecnologie emergenti e formulazioni farmaceutiche selezionate, inclusa la potenziale riproposizione di prodotti precedentemente approvati per altre indicazioni.

Infine, la pubblicazione fornisce esempi di pratiche per la creazione e la gestione di una scorta nazionale in paesi selezionati, vale a dire Argentina, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Repubblica di Corea, Federazione Russa e Stati Uniti.

“Questo elenco aggiornato di farmaci critici sarà uno strumento di preparazione e prontezza vitale per i nostri partner per identificare, procurare, accumulare e fornire contromisure efficaci in modo tempestivo a coloro che sono a rischio o esposti a questi eventi”, ha affermato il dott. Mike Ryan, direttore esecutivo di Programma per le emergenze sanitarie dell’OMS.

In genere, una scorta nazionale per le emergenze sanitarie di tutti i rischi includerebbe forniture e materiali generici utilizzati per qualsiasi tipo di emergenza, come dispositivi di protezione individuale (DPI), kit per traumi, fluidi, antibiotici e antidolorifici. Questa pubblicazione include solo farmaci specifici che sono conosciuti e autorizzati oggi per prevenire o trattare la sovraesposizione umana alle radiazioni.

Le emergenze radiologiche e nucleari possono comportare l’esposizione a dosi di radiazioni sufficientemente elevate da portare a gravi conseguenze per la salute o addirittura alla morte. È quindi estremamente importante che i governi rispondano rapidamente a tali minacce. Molti paesi, tuttavia, mancano ancora degli elementi essenziali di preparazione per le emergenze da radiazioni, secondo il rapporto annuale al Segretariato dell’OMS.

I potenziali scenari considerati nella pubblicazione includono emergenze radiologiche o nucleari presso centrali nucleari, strutture mediche o di ricerca o incidenti durante il trasporto di materiali radioattivi, nonché usi intenzionali di materiali radioattivi con intenti dolosi.

Componenti di una scorta farmaceutica per le emergenze da radiazioni

Questa pubblicazione si concentra sui prodotti farmaceutici per il trattamento dell’esposizione alle radiazioni e affronta la governance e la gestione di tali scorte. Una tipica scorta di emergenza per le radiazioni includerà i seguenti medicinali:

Iodio stabile, somministrato per prevenire o ridurre l’esposizione della tiroide allo iodio radioattivo;

Agenti decorporanti della sabbia chelante (blu di Prussia, applicato per rimuovere il cesio radioattivo dal corpo e calcio-/zinco-DTPA usato per trattare la contaminazione interna con radionuclidi transuranici);

Citochine utilizzate per mitigare i danni al midollo osseo, in caso di sindrome acuta da radiazioni (ARS); e

Altri medicinali usati per trattare il vomito, la diarrea e le infezioni.

I trattamenti e le contromisure emergenti discussi anche nel rapporto danno un’idea delle future contromisure mediche che potrebbero essere utilizzate per la gestione dei pazienti sovraesposti alle radiazioni. In particolare, gli studi che identificano nuovi percorsi cellulari e molecolari e modalità di somministrazione dei farmaci possono essere sfruttati per nuovi trattamenti e nuovi prodotti da utilizzare durante un’emergenza da radiazioni.

La preparazione, la risposta e il recupero in caso di emergenza salvano vite umane

Il coordinamento delle risposte locali, nazionali e internazionali è essenziale per una risposta armonizzata alle emergenze dovute alle radiazioni. In qualità di agenzia responsabile della guida degli interventi sanitari a livello globale, l’OMS fornisce consulenza e garantisce l’accesso a medicinali e servizi sanitari per i paesi che stanno sviluppando capacità nazionali di preparazione e risposta alle emergenze da radiazioni.

Maggiori informazioni

La rete globale di esperti dell’OMS, REMPAN

La rete globale di esperti dell’OMS, REMPAN (Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network), è una risorsa importante dell’Organizzazione per implementare il suo lavoro nel fornire orientamenti tecnici e strumenti per la risposta, fornire attività per lo sviluppo di capacità attraverso l’istruzione e la formazione e promuovere la promozione internazionale la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i membri della rete e la comunità professionale nel campo della medicina d’urgenza da radiazioni.

L’OMS è membro di ICARNE, il comitato inter-agenzia per le emergenze radiologiche e nucleari, che fornisce il meccanismo di coordinamento tra 20 organizzazioni internazionali con mandati pertinenti. I membri di IACRNE sviluppano, mantengono e co-sponsorizzano il piano congiunto di gestione delle emergenze da radiazioni delle organizzazioni internazionali (JPlan 2017). Il JPlan descrive una comprensione comune dei ruoli di ciascuna organizzazione nel prendere accordi di preparazione e durante una risposta e un recupero.

