Cosenza. Informatori scientifici partecipano a “Un Giro di Pista per la Polio”. Manifestazione di raccolti fondi per la lotta alla poliomielite

“Domenica 5 ottobre 2025, una delegazione di Informatori Scientifici Calabaresi, composta da Maria Curia, Francesco Di Sanzo, Lindo Giglio e Luisa Talarico, ha preso parte alla competizione di beneficenza “Un Giro di Pista per la Polio”, organizzata dal Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, presieduto dalla Dottoressa Sabrina Sinicropi.

Tante sono state le realtà associative, istituzionali e civili che hanno preso parte alla manifestazione benefica.

Obiettivo della manifestazione è stato sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro la poliomielite.

Come Informatori, siamo felici di avere contribuito a questa manifestazione.”

Nota:

“Un Giro di Pista per la Polio” non è stato solo un evento sportivo, ma un momento per mandare un messaggio universale di speranza e responsabilità.

Ogni passo compiuto sulla pista ha rappresentato un gesto concreto verso un mondo libero dalla poliomielite, una malattia che il Rotary International combatte da decenni con determinazione e risultati tangibili.