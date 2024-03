Cosenza, martedì 5 marzo presentazione “Prevenire per vivere”. Fedaiisf fra i partner

Sarà presentato domani, martedì 5 marzo, alle ore 11.30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, a Cosenza, nell’ambito di un’apposita conferenza, il progetto ” Prevenire per vivere”

All’appuntamento con i giornalisti saranno presenti il sindaco, Franz Caruso, l’assessore alla salute, Maria Teresa De Marco, ed rappresentanti del partenariato diffuso che ha sostenuto il progetto: il Club Rotary Settecolli, l’azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, il laboratorio di analisi cliniche Perugini, il Comune di Cosenza – Palazzo dei Bruzi Centro Diagnostico Ginecos, L’AFT Kos le farmacie Aiello Giuseppe, Lourdes e Stumpo, la FEDAIISF (Federazione Associazioni Italiane Informatori Scientifici del Farmaco) e l’APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare).

Con il progetto Prevenire per vivere, Cosenza è il primo Comune in Calabria a patrocinare uno screening gratuito per la prevenzione del cancro al colon retto in una popolazione compresa tra i 40 ed i 45 anni di età.

Un progetto, dunque, che permette di anticipare la prevenzione convenzionale che viene effettuata nei range 50/69 anni, sarà presentato martedì 5 marzo alle 11.30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi e rientra nell’ambito delle azioni di politiche per il benessere e la prevenzione portate avanti dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso.

Fonte: Comune di Cosenza