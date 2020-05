Costituita la Sez. AIISF Alessandria, Asti, Cuneo, federata Fedaiisf

Con la presente Vi comunico che in data 19/5/2020 si è costituita la sezione AIISF di Alessandria Asti Cuneo .

Il consiglio direttivo è così costituito:

PRESIDENTE: Michele Garofano

VICE PRESIDENTE: Pierangelo Nebbia

SEGRETARIO: Sashka Gjorgjieva

TESORIERE: Marco Federico

CONSIGLIERE: Davide Bertolini

CONSIGLIERE: Simone Cinato

CONSIGLIERE: Patrizio Vannini

Con l’augurio di una proficua collaborazione nell’interesse di tutti porgo i miei più cordiali saluti.

Michele Garofano

Informatorisudpiemonte@gmail.com

La costituzione di questa associazione si è resa necessaria per affrontare al meglio le dinamiche lavorative future ponendosi come riferimento per le istituzioni pubbliche e le associazioni mediche.