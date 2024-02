Obiettivo PREVENZIONE: collaborazione tra ASP RC e la Sezione AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria.

Nel pomeriggio di ieri è stata avviata una proficua collaborazione tra l’ASP e la Sezione provinciale AIISF di Reggio Calabria, federata Fedaiisf.

Presso il Dipartimento di Prevenzione, il Direttore dell’U.O. Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Dott. Sandro Giuffrida, in presenza dei suoi collaboratori, ha incontrato una folta delegazione di Informatori Scientifici col fine di istruirli sulla vasta campagna vaccinale avviata da tempo dal suo Ufficio.

L’incontro ha avuto alterne fasi di ascolto e di confronto ed è culminato con il proposito di rinnovare periodicamente questi momenti di formazione in tema di prevenzione e profilassi; essi, saranno inoltre integrati con ulteriori riunioni in presenza e da remoto, sfruttando i moderni canali digitali, perché sia realizzato un aggiornamento scientifico continuo.

Il fine ultimo sarà quello di trasferire e fare acquisire a tutti gli Informatori Scientifici della Sezione reggina, le adeguate competenze sul dettagliato calendario vaccinale in atto presso l’ASP di RC: nell’eventualità in cui, presso le sale d’attesa degli studi medici frequentati dagli ISFeP (MMG, PLS, Poliambulatori ASP, Ospedali), i pazienti dovessero porre domande o avessero dubbi sul significato della prevenzione, sull’utilità della vaccinazione, su tempi, luoghi o modalità di somministrazione dei principali vaccini erogati presso le strutture pubbliche, in accordo con i Medici, gli Informatori potrebbero fornire puntuali, circostanziate e aggiornate informazioni su quanto i Sanitari e le Strutture in cui essi operano, hanno predisposto e messo in atto presso la nostra Regione.

Con questa iniziativa, la locale Sezione AIISF, integrata all’interno della rete di tutela della “Salute Pubblica”, intende ancora una volta promuovere la cultura della prevenzione, nell’interesse esclusivo della collettività.

Comunicato Sezione AIISF di Reggio Calabria, federata Fedaiisf.

21 febbraio 2024