Costituita la Sez. AIISF di Trapani

L’Associazione federata AIISF ci comunica che il 29 gennaio u.s., dopo essersi riuniti per via remota, gli ISF di Trapani hanno deciso di accettare lo statuto AIISF e della federazione Nazionale FEDAIISF e di costituire, dopo regolare votazione, un direttivo con i seguenti ruoli al fine di promuovere e perseguire i loro scopi:

Presidente: Alessandro Ingoglia, ingoglialessandro@gmail.com +39 328 6777080

Vicepresidente: Attilio Marini, attiliomarini69@gmail.com +39 329 2472774

Segretario: Renzo Chiofalo, renzochiofalo64@gmail.com +39 335 8137619

Tesoriere: Gianni Pio Antonio Di Dia, gianni.didia@homail.it +39 388 9279287

Consigliere: Domenico Ferrara, ferpuz87@gmail.com +39 338 967 3071

Consigliere: Salvatore Spanò, Salvospano64@libero.it +39 338 124 9703

Consigliere: Valentina Viola, valentina_viol@msn.com +39 340 056 9546

Delegato ai rapporti con la stampa: Maurizio Reina, addetto stampa mreina@tiscali.it +39 320 9519141

Delegato al coordinamento del web: Gisella Grillo, gisella.grillo72@gmail.com +39 346 189 5139

Il nostro caloroso benvenuto e i più sinceri auguri di buon lavoro da parte della Redazione Fedaiisf