Costituita la Sezione AIISF Siena Grosseto federata Fedaiisf

In questo momento così difficile per tutti, anche per le criticità della ripresa dell’attività lavorativa, i colleghi ISF di Siena e Grosseto hanno deciso di unire le loro forze per affrontare in modo unitario le problematiche della categoria.

E’ una necessità inderogabile essere presenti e rappresentativi sul territorio e proporsi con una sola voce verso le istituzioni pubbliche e le associazioni mediche, diventare cioè il punto di riferimento per tutte le autorità, sanitarie, politiche e sindacali, che intendono affrontare il rapporto con l’informazione scientifica del farmaco.

Essere poi parte di Fedaiisf dà ulteriore forza alla rappresentanza degli ISF a livello nazionale. Da soli possiamo solo subire le decisioni altrui senza nemmeno discutere. L’unione fa la forza!

Il nuovo direttivo risulta così costituito:

Presidente Valter Aiello

Vice presidente Carlo Tattarini

Segretario Paolo Grasso

Tesoriere Fabrizio Ippoliti

Consiglieri

Luca Laonigro

Riccardo Turi

Alessandro Ferrara

Delegati rapporto con il territorio Siena

Vincenzo Sammartano

Elena Mastropietro

Delegati rapporto con il territorio Grosseto

Andrea Camarri

Francesca Benedetti

Ai colleghi il nostro più sincero augurio di buon lavoro