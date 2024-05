Lecce. Fedaiisf al corso di formazione in Medicina Generale

A Lecce, presso la sala riunioni dell’ordine dei medici, per la prima volta, FEDAIISF è stata invitata a tenere una lezione al corso di specializzazione in medicina generale, sulla figura e ruolo dell’Informatore Scientifico del Farmaco e Parafarmaco nel nostro SSN.

Pasquale Malinconico, presidente della locale sezione AIISF federata FEDAIISF nonché coordinatore regionale FEDAIISF, per motivi di salute è stato impossibilitato a tenere la lezione e questo ha spinto il sottoscritto a sostituirlo, dopo aver condiviso con lui i contenuti.

La partecipazione dei discenti è stata numerosa, erano presenti più di settanta medici la cui frequenza al corso era resa obbligatoria dalla timbratura elettronica della presenza, in quanto parte integrante della loro formazione.

Il corso è stato aperto dalla direttrice dott.essa Daniela Fusco che si è soffermata sulla legislazione regionale pugliese che regolamenta l’attività dell’Informazione Scientifica presso la classe medica.

Ha concluso il suo intervento presentando FEDAIISF, il suo codice etico e rimarcando quanto la collaborazione con la nostra categoria sia parte integrante nella quotidiana attività professionale del medico.

La nostra lezione è stata strutturata su tre aree:

• Storica, in cui con un rapido excursus si è illustrato agli specializzandi come sia nata la promozione del farmaco, dagli antichi egizi per arrivare ai giorni nostri.

• Normativa, in cui si è messo in evidenza quanto il nostro SSN, grazie proprio alla regolamentazione dell’Informazione Scientifica, sia stato e sia ancora oggi, contro la deriva commerciale del farmaco e per questo vada difeso con tutte le forze. Si è passati alla disamina della legislazione che sancisce la nostra nascita, all’interno del SSN, e ne disciplina il lavoro. Si sono aggiunti cenni sulla classificazione di farmaco, parafarmaco e ausili, così come la definizione dei reati di comparaggio o corruzione.

• Culturale, in cui si è invitato i futuri medici di medicina generale a riflettere sul fatto che il tempo dedicato ad incontrare l’informatore scientifico debba essere vissuto come un momento di riflessione su patologia e farmaco. Tempo che se valorizzato rappresenterebbe una crescita professionale per entrambi.

Nel dibattito che ne è seguito i partecipanti hanno fatto domande sulle leggi che regolano l’appropriatezza prescrittiva e la definizione del reato di corruzione o comparaggio.

Alla fine dei lavori la direttrice del corso dottoressa Daniela Fusco ha fatto i complimenti al sottoscritto e alla nostra Federazione per i contenuti e l’esposizione, aggiungendo che si adopererà perché non resti isolata ma venga strutturata all’interno del corso di specializzazione.

Prima di congedare tutti ci ha tenuto a ricordare quanto l’evento sia stato possibile grazie al lavoro instancabile di Pasquale Malinconico.

Da parte mia vanno le scuse a Pasquale per aver con ritardo relazionato sull’evento e i ringraziamenti personali per averlo reso possibile. Non posso non ricordare che anche se in malattia e con un filo di voce ha collaborato con il sottoscritto per la sua riuscita. La forza di FEDAIISF sta proprio nel suo radicamento sul territorio, rappresentato dagli uomini e dalle sezioni.

Radicamento che oggi da i suoi frutti.

Rispetto a quando abbiamo iniziato il percorso nel 2013 è stata fatta tanta strada, siamo diventati interlocutori credibili delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

Tanta strada c’è ancora da fare ma tanta è stata fatta, questo deve riempire d’orgoglio tutti noi e spingerci ad andare avanti con sempre maggiore determinazione.

Daniele Antonio

Vice Presidente Nazionale FEDAIISF