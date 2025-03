Dazi USA sulla farmaceutica. Pfizer potrebbe trasferire tutta la produzione in America

Pfizer sfida i dazi di Trump: produzione Made in USA per proteggere gli utili?

Namrata Sen –

Alla luce delle potenziali sanzioni del Presidente Donald Trump, Albert Bourla, CEO di Pfizer Inc. (NYSE:PFE), ha suggerito la possibilità di spostare la produzione dell’azienda all’estero verso gli stabilimenti statunitensi.

Cosa è successo

In occasione della conferenza TD Cowen sull’assistenza sanitaria, Bourla ha indicato che Pfizer, che vanta già una vasta rete di produzione statunitense, potrebbe trasferire la produzione nei suoi stabilimenti nazionali per evitare potenziali dazi, ha riferito lunedì la Reuters.

Le sue osservazioni giungono mentre l’industria farmaceutica si prepara a una possibile tassazione del 25% sui prodotti importati. “Abbiamo le capacità necessarie qui (negli Stati Uniti) e i siti produttivi stanno operando con buone capacità in questo momento. Se dovesse succedere qualcosa, cercheremo di mitigare il problema trasferendo i prodotti dai siti produttivi esterni ai siti produttivi qui”, ha dichiarato Bourla.

Pfizer ha 10 stabilimenti di produzione e due centri di distribuzione negli Stati Uniti.

Perché è importante

Questo sviluppo fa seguito all’avvertimento lanciato da Trump alle aziende farmaceutiche nel mese di febbraio. Durante un incontro riservato, il Presidente ha esortato le aziende farmaceutiche ad accelerare il trasferimento della loro produzione all’estero negli Stati Uniti o ad affrontare la possibilità dei dazi.

Tra i partecipanti all’incontro c’erano gli amministratori delegati di Eli Lilly & Co.(NYSE:LLY), Merck & Co. (NYSE:MRK) e Pfizer, insieme al capo della più grande lobby del settore. I dirigenti miravano a convincere Trump a sostenere misure volte a colpire gli intermediari accusati di aumentare le spese vive e a limitare una legge che consente al governo federale di negoziare i prezzi specifici dei farmaci.

Sebbene l’amministrazione Trump abbia accennato a possibili esenzioni dalle tariffe reciproche per alcuni settori, tra cui quello farmaceutico, una decisione definitiva non è ancora stata presa.

Sebbene molti vedano il reshoring come una potenziale soluzione per evitare i dazi, potrebbe non essere pragmatico. L’analista indipendente del settore sanitario Joshua P. Cohen ha scritto su Forbes: “Questo richiede tempo ed è logisticamente complesso”. Ha affermato che i prodotti generici potrebbero richiedere garanzie di acquisto dei volumi e che potrebbe essere necessario un partenariato pubblico-privato per potenziare le infrastrutture e la conformità normativa. “Resta da vedere se l’amministrazione Trump sia pronta a co-investire in una strategia a lungo termine”, afferma Cohen.

Nota Cohen: Se gli Stati Uniti dovessero imporre tariffe sui prodotti farmaceutici, ciò rappresenterebbe una chiara violazione delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio, che esentano i prodotti farmaceutici dalle tariffe. Inoltre, praticamente ogni volta che vengono imposte tariffe, indipendentemente dal tipo di merce in questione, ciò si traduce in uno scambio di sanzioni tariffarie alla pari che alla fine colpiscono l’utente finale. Nel caso dei prodotti farmaceutici, ciò significa ospedali, assicuratori e pazienti. Nel breve termine, le tariffe potrebbero anche aumentare il rischio di carenze di farmaci o esacerbare problemi già esistenti.

La misura in cui si verificherebbero aumenti di prezzo e carenze nella fornitura di determinati prodotti farmaceutici dipenderà dal tipo di medicinali coinvolti. I farmaci di marca provenienti dai paesi europei, ad esempio, hanno spesso margini lordi sufficienti incorporati nei loro prezzi, quindi un dazio aggiuntivo del 10% o del 25% non verrebbe necessariamente trasferito a ospedali, assicuratori e pazienti. Inoltre, i margini relativamente ampi abbinati ai dazi potrebbero rendere allettante per alcuni produttori di farmaci di marca il reshoring della produzione. Per i farmaci generici, d’altro canto, è più probabile che i dazi vengano trasferiti agli utenti finali perché margini lordi inferiori rendono meno fattibile per i produttori assorbire il costo aggiuntivo. Inoltre, i margini più ridotti implicano che è meno probabile che i farmaci generici attuino il reshoring. Di conseguenza, in assenza di un’alternativa di produzione nazionale praticabile, i prezzi per gli utenti finali aumenterebbero.

N.d.R.: E se tutti i Paesi extra USA applicassero a loro volta dazi del 25% ai prodotti farmaceutici americani, che succede?