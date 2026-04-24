Cosmofarma 2026, il convegno Fedaiisf tra etica e innovazione
La diffusione dei farmaci di precisione e l’impiego sempre più generalizzato dell’intelligenza artificiale, così come dei social network, saranno alcuni dei temi al centro del convegno “L’informazione scientifica nel SSN: etica e innovazione.
L’impatto dell’AI, delle terapie personalizzate e del parafarmaco sul futuro della professione”, in programma venerdì 8 maggio, alle 15:00, nell’ambito di Cosmofarma Exibition 2026. L’evento è organizzato da Fedaiisf, la Federazione che riunisce le associazioni italiane degli Informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco. Al tavolo dei lavori siederanno, tra gli altri, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e il presidente nazionale di Federfarma, Marco Cossolo (nella foto).
L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulla trasformazione che la categoria degli informatori scientifici sta vivendo con l’avvento dell’intelligenza artificiale e sui rischi connessi per la qualità dell’informazione e per la salute del paziente. Emblematico è il caso della bixonimania, una malattia inesistente inventata dai ricercatori per testare l’affidabilità dell’intelligenza artificiale in campo medico, ma che ha tratto in inganno i chatbot, che l’hanno considerata una vera patologia, dimostrando come il timore di affidarsi a un algoritmo sia fondato.
L’invito della Fedaiisf è di arrivare preparati e informati alle nuove sfide, soprattutto in un settore delicato come quello della salute.
“La soluzione – afferma Francesco Ferrari, presidente Fedaiisf – non è demonizzare l’uso dell’intelligenza artificiale, ma imparare a gestirla e disciplinarla, tenendo alto il valore della salute del cittadino”.
Note:
Per Cosmofarma Exhibition 2026 gli ingressi pedonali dedicati sono:
- Ingresso pedonale Nord (Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) – Consulta Google Maps
- Ingresso pedonale Ovest Costituzione (Piazza della Costituzione 5, 40128, Bologna) – Consulta Google Maps
Come raggiungere il quartiere fieristico:
Aereo L’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è collegato direttamente alla Stazione Ferroviaria di Bologna con il comodo servizio MARCONI EXPRESS. Per informazioni: www.marconiexpress.it
Auto Dalle autostrade A1 (Milano, Firenze, Roma) e A14 (Rimini, Ancona, Bari): uscire direttamente al casello “BOLOGNA FIERA” sull’Autostrada A14 per Ingresso Nord e Parcheggio Multipiano Michelino (Via Ondina Valla)
Dall’autostrada A13 (Ferrara, Padova, Venezia): uscita “BOLOGNA ARCOVEGGIO” poi tangenziale uscita 8 per Ingresso Nord e Parcheggio Multipiano Michelino (Via Ondina Valla)
Dal centro città: ingresso Ovest Costituzione e parcheggio Piazza Costituzione
Treno Dalla Stazione Ferroviaria (che dista 10 minuti dal Quartiere Fieristico) le linee 35 e 38 conducono all’Ingresso pedonale Ovest Costituzione (Fermata Fiera Palazzo Congressi). Per informazioni sugli orari: Linea 35 – Linea 38
Bus, taxi e servizi urbani Radio Taxi: Cotabo tel 051 372727 – Taxi C.A.T. Bologna tel 051 4590 Bus: La fermata dei bus si trova all’ingresso pedonale Ovest Costituzione, le linee 28 – 35 e 38 collegano il quartiere fieristico con il centro storico in 10 minuti (Fermata Fiera Palazzo Congressi). Per informazioni sugli orari: Linea 28 – Linea 35 – Linea 38
Parcheggi vicini alla fiera:
I parcheggi per i visitatori si trovano nelle immediate vicinanze degli ingressi della fiera:
- Parcheggio Costituzione in corrispondenza dell’ingresso pedonale Ovest Costituzione
- Parcheggio Multipiano Michelino in corrispondenza dell’ingresso pedonale Nord
Il costo giornaliero è di € 24,00. Per informazioni più dettagliate consultare il sito Bologna & Fiera Parking – Contatti: Tel. +39 051 6047681 Mail: infososta@bfparking.it
Indirizzi della Fiera
- Nord (Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) Consulta Google Maps
- Ovest Costituzione (Piazza della Costituzione 5, 40128, Bologna) Consulta Google Maps
Servizi disponibili in fiera
Info Point, snack bar, self-service, ristorante alla carta, giornali e tabacchi, pronto soccorso, farmacia e sportelli bancomat.
Prima dell’inizio dei lavori, Fedaiisf mette a disposizione dei partecipanti un punto ristoro