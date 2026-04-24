Cosmofarma 2026, il convegno Fedaiisf tra etica e innovazione

Federfarma – 23 aprile 2026

La diffusione dei farmaci di precisione e l’impiego sempre più generalizzato dell’intelligenza artificiale, così come dei social network, saranno alcuni dei temi al centro del convegno “L’informazione scientifica nel SSN: etica e innovazione.

L’impatto dell’AI, delle terapie personalizzate e del parafarmaco sul futuro della professione”, in programma venerdì 8 maggio, alle 15:00, nell’ambito di Cosmofarma Exibition 2026. L’evento è organizzato da Fedaiisf, la Federazione che riunisce le associazioni italiane degli Informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco. Al tavolo dei lavori siederanno, tra gli altri, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e il presidente nazionale di Federfarma, Marco Cossolo (nella foto).

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulla trasformazione che la categoria degli informatori scientifici sta vivendo con l’avvento dell’intelligenza artificiale e sui rischi connessi per la qualità dell’informazione e per la salute del paziente. Emblematico è il caso della bixonimania, una malattia inesistente inventata dai ricercatori per testare l’affidabilità dell’intelligenza artificiale in campo medico, ma che ha tratto in inganno i chatbot, che l’hanno considerata una vera patologia, dimostrando come il timore di affidarsi a un algoritmo sia fondato.

L’invito della Fedaiisf è di arrivare preparati e informati alle nuove sfide, soprattutto in un settore delicato come quello della salute.

“La soluzione – afferma Francesco Ferrari, presidente Fedaiisf – non è demonizzare l’uso dell’intelligenza artificiale, ma imparare a gestirla e disciplinarla, tenendo alto il valore della salute del cittadino”.

Note:

Per Cosmofarma Exhibition 2026 gli ingressi pedonali dedicati sono:

Ingresso pedonale Nord (Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) – Consulta Google Maps

(Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) – Consulta Ingresso pedonale Ovest Costituzione (Piazza della Costituzione 5, 40128, Bologna) – Consulta Google Maps

Come raggiungere il quartiere fieristico:

Aereo L’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è collegato direttamente alla Stazione Ferroviaria di Bologna con il comodo servizio MARCONI EXPRESS. Per informazioni: www.marconiexpress.it

Auto Dalle autostrade A1 (Milano, Firenze, Roma) e A14 (Rimini, Ancona, Bari): uscire direttamente al casello “BOLOGNA FIERA” sull’Autostrada A14 per Ingresso Nord e Parcheggio Multipiano Michelino (Via Ondina Valla)

Dall’autostrada A13 (Ferrara, Padova, Venezia): uscita “BOLOGNA ARCOVEGGIO” poi tangenziale uscita 8 per Ingresso Nord e Parcheggio Multipiano Michelino (Via Ondina Valla)

Dal centro città : ingresso Ovest Costituzione e parcheggio Piazza Costituzione

Treno Dalla Stazione Ferroviaria (che dista 10 minuti dal Quartiere Fieristico) le linee 35 e 38 conducono all’Ingresso pedonale Ovest Costituzione (Fermata Fiera Palazzo Congressi). Per informazioni sugli orari: Linea 35 – Linea 38

Bus, taxi e servizi urbani Radio Taxi : Cotabo tel 051 372727 – Taxi C.A.T. Bologna tel 051 4590 Bus : La fermata dei bus si trova all’ingresso pedonale Ovest Costituzione, le linee 28 – 35 e 38 collegano il quartiere fieristico con il centro storico in 10 minuti (Fermata Fiera Palazzo Congressi). Per informazioni sugli orari: Linea 28 – Linea 35 – Linea 38

Parcheggi vicini alla fiera:

I parcheggi per i visitatori si trovano nelle immediate vicinanze degli ingressi della fiera:

Parcheggio Costituzione in corrispondenza dell’ingresso pedonale Ovest Costituzione

Parcheggio Multipiano Michelino in corrispondenza dell’ingresso pedonale Nord

Il costo giornaliero è di € 24,00. Per informazioni più dettagliate consultare il sito Bologna & Fiera Parking – Contatti: Tel. +39 051 6047681 Mail: infososta@bfparking.it

Indirizzi della Fiera

Nord (Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) Consulta Google Maps

(Via Ondina Valla, 40127 Bologna BO) Consulta Ovest Costituzione (Piazza della Costituzione 5, 40128, Bologna) Consulta Google Maps

Servizi disponibili in fiera

Info Point, snack bar, self-service, ristorante alla carta, giornali e tabacchi, pronto soccorso, farmacia e sportelli bancomat.

Prima dell’inizio dei lavori, Fedaiisf mette a disposizione dei partecipanti un punto ristoro

Programma Cosmofarma 2026